Подвійне громадянство буде не для всіх: хто зможе отримати два паспорти в Україні

Очільниця Державної міграційної служби Наталія Науменко розповіла про основні новації законопроєкту про множинне громадянство, який нещодавно було подано до Верховної Ради.

Згідно з новим законопроєктом про множинне громадянство, громадяни країн ЄС та "Великої сімки" зможуть спрощено отримати громадянство України без відмови від свого попереднього. Пізніше перелік таких країн може розширитися.

Про це голова Державної міграційної служби Наталія Науменко розповіла в інтерв'ю "Бабель".

"Перелік країн, громадяни яких можуть за спрощеною процедурою отримати громадянство України і не виходити зі свого першого громадянства. Це країни ЄС і "Великої сімки". Уряд і президент потім ще розглядатимуть питання, щоб розширити коло таких країн", - розповіла вона.

Наталія Науменко також зауважила, що претенденти повинні будуть скласти іспити з української мови, історії України та Конституції України. У них на це буде три роки.

Крім того, у законопроєкті конкретно опишуть обставини і підстави, за яких можуть позбавити громадянства України.

"Проєкт чітко визначає підстави для втрати громадянства — це національна безпека, користування паспортом іншої країни на території України тощо. Можливо, при розгляді в парламенті ці підстави ще змінюватимуть", - розповіла керівниця Державної міграційної служби.

Також у законопроєкті йдеться про те, що іноземні військовослужбовці, які воюють за Україну (зокрема з країни-агресора) і в яких закінчився строк дії паспорту, все одно можуть податися на громадянство України. Так само і члени їхніх родин. Їм теж не потрібно подавати зобовʼязання відмовитись від громадянства іншої країни — лише декларацію про те, що в Україні вони користуватимуться виключно українським паспортом.

Зазначимо, що українців у світі більше, ніж у самій Україні. До множинного громадянства наша держава йшла не один рік, адже багато українців ще до проголошення Незалежності порозкидало в усьому світі. Що це таке – множинне громадянство, — в яких країнах дозволене, а також про переваги та недоліки, йдеться в ексклюзиві TSN.ua.

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