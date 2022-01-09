Подвійне самогубство у Кривому Розі: мати наклала на себе руки, коли знайшла сина повішеним

Подвійне самогубство у Кривому Розі: мати наклала на себе руки, коли знайшла сина повішеним

Перед смертю жінка написала записку.

У Кривому Розі повісився чоловік, а слідом за ним його мати. Перед цим жінка зателефонувала до поліції і написала передсмертну записку.

Про це повідомляють "Свої".

Сьогодні, 9 січня вранці, жінка знайшла повішеним свого сина у квартирі. Вона одразу зателефонувала до поліції, а до приїзду правоохоронців наклала на себе руки.

Відомо, що сину жінки було 40 років. У передсмертній записці жінка попросила правоохоронців зателефонувати її родичам за кордон та продати її золото, щоб їх із сином поховати.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, що у Києві перехожі знайшли тіло чоловіка з ножовими пораненнями.

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