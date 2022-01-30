Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Подвійне вбивство під Києвом і запуск балістичної ракети з КНДР. П'ять новин, які ви могли проспати

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Подвійне вбивство під Києвом і запуск балістичної ракети з КНДР. П'ять новин, які ви могли проспати

УНІАН

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин, які ви могли проспати:

  • У Київській області знайшли вбитим подружжя. За неофіційними даними, чоловіка та жінку зарізали в автомобілі. Читати далі –>
  • Балістична ракета, запущена з КНДР вранці в неділю, 30 січня, пролетіла 800 км приблизно за пів години та впала за межами виняткової економічної зони Японії. Читати далі –>
  • На тлі загрози вторгення РФ до України Велика Британія розглядає можливість подвоєння чисельності своїх військ у Східній Європі та відправлення оборонної зброї до Естонії. Читати далі –>
  • У канадській столиці Оттаві в суботу, 29 січня, тисячі людей зібралися на Парламентському пагорбі, щоб виступити проти обов'язкової вакцинації від COVID-19. Читати далі –>
  • Київ оцінює рішення Москви щодо надання мешканцям тимчасово окупованої частини Донецької і Луганської областей соцвиплат через російський портал "держпослуги" як чергове порушення суверенітету України. Читати далі –>
Наступна публікація