Подвійне вбивство під Києвом і запуск балістичної ракети з КНДР. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- У Київській області знайшли вбитим подружжя. За неофіційними даними, чоловіка та жінку зарізали в автомобілі. Читати далі –>
- Балістична ракета, запущена з КНДР вранці в неділю, 30 січня, пролетіла 800 км приблизно за пів години та впала за межами виняткової економічної зони Японії. Читати далі –>
- На тлі загрози вторгення РФ до України Велика Британія розглядає можливість подвоєння чисельності своїх військ у Східній Європі та відправлення оборонної зброї до Естонії. Читати далі –>
- У канадській столиці Оттаві в суботу, 29 січня, тисячі людей зібралися на Парламентському пагорбі, щоб виступити проти обов'язкової вакцинації від COVID-19. Читати далі –>
- Київ оцінює рішення Москви щодо надання мешканцям тимчасово окупованої частини Донецької і Луганської областей соцвиплат через російський портал "держпослуги" як чергове порушення суверенітету України. Читати далі –>