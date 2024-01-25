Подвійне вбивство у Луцьку: поліція виявила тіла матері та сина

У Луцьку виявили мертвими 86-річну жінку та її 59-річного сина. За попередньою версією поліції, чоловік вбив свою матір, а тоді вчинив самогубство.

Про це повідомила пресслужба поліції Волині.

"До поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що він виявив тіло сусідки без ознак життя з видимими травмами. На місце виїхала слідчо-оперативна група та медики. Вони констатували смерть 86-річної пенсіонерки. Під час огляду помешкання та прилеглої території поліцейські виявили тіло сина померлої. Попередньо встановлено, що 59-річний чоловік під час конфлікту спричинив тілесні ушкодження своїй матері, від яких та померла, а після цього – сам покінчив життя самогубством шляхом повішання", – зазначають правоохоронці.

Тіла скерували на проведення судово-медичної експертизи, яка встановить остаточні причини смерті.

Нагадаємо, у центрі Запоріжжя чоловік вбив жінку, а потім вистрілив в себе.

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