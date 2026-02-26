Подвійне вбивство на Дніпропетровщині: подружжя жорстоко зарізали, а потім підпалили тіла

Підозрювані у подвійному вбивстві на Дніпропетровщині / © Прокуратура Дніпропетровської області

У Кам’янському районі Дніпропетровської області суд призначив найсуворішу міру покарання двом 32-річним місцевим мешканцям, які жорстоко розправилися з подружжям. За скоєне вбивство та спробу приховати сліди злочину шляхом підпалу чоловіки проведуть решту життя за ґратами.

Про це повідомила Дніпропетровська обласна прокуратура.

Деталі кривавої розправи

Трагедія сталася вранці 18 квітня 2022 року. За даними Кам’янської окружної прокуратури, нападники прийшли до будинку знайомих, з якими мали давній конфлікт. Те, що відбувалося далі, вражає своєю жорстокістю:

Вбивство господаря: чоловіка спочатку жорстоко били руками та ногами, після чого один із нападників завдав йому щонайменше 19 ножових поранень .

Вбивство дружини: поки один кат розправлявся з чоловіком, інший вчинив насильницькі дії щодо дружини господаря. Жінці завдали не менше 14 ударів ножем у ділянку шиї.

Обидві жертви померли на місці. Аби приховати докази, зловмисники підпалили оселю разом із тілами загиблих і втекли.

Позиція засуджених та вирок суду

Під час судових засідань фігуранти намагалися уникнути повної відповідальності. Один із них визнав провину лише частково (тільки у вбивстві чоловіка), інший — категорично заперечував свою причетність.

Попри це, прокурори надали беззаперечні докази вини за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство двох осіб) та ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення майна) КК України. Суд підтримав позицію обвинувачення та засудив обох до довічного позбавлення волі.

До набрання вироком законної сили вбивці залишатимуться під вартою.

Нагадаємо, онук зарубав дідуся та бабусю мачете, а його батько раніше вбив власну дружину.