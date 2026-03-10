ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
245
2 хв

Подвійне вбивство на Рівненщині: чоловік зарізав жінку та її брата на очах у дітей

Чоловік напав на співмешканку та її брата, а після злочину намагався накласти на себе руки.

Дар'я Щербак
Поліція

Поліція / © Національна поліція України

У Рівненській області судитимуть чоловіка, якого обвинувачують у подвійному вбивстві. Трагедія сталася у присутності трьох малолітніх дітей.

Про це повідомили у поліції Рівненської області.

За даними слідства, трагедія сталася 2 листопада у селі Глушиця. У будинку проживала 24-річна жінка разом із трьома дітьми та 43-річним співмешканцем.

Того дня до них прийшов 29-річний брат жінки, який допомагав по господарству. Під час застілля між чоловіками виник раптовий конфлікт. Під час сварки господар будинку завдав родичу співмешканки ножового поранення у спину, пошкодивши легеню.

У цей момент у кімнаті перебували діти віком 5, 3 та 1 рік. Від побаченого вони злякалися та сховалися під ліжком.

Жінка намагалася втекти з будинку, однак нападник завдав їй два ножових ударів — у спину та живіт. Поранена вибігла на подвір’я, але чоловік наздогнав її та смертельно поранив. На місце події прибігла мати потерпілих і викликала швидку допомогу. Медики, які прибули на виклик, лише констатували смерть обох постраждалих.

Після скоєного чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, намагався вкоротити собі віку. За даними поліції, він завдав собі два ножових поранення у живіт.

Понад два тижні підозрюваний перебував у лікарні під вартою. Після стабілізації стану його перевели до слідчого ізолятора.

Правоохоронці повідомили 43-річному чоловікові про підозру за статтею умисне вбивство двох осіб.

У поліції зазначили: «Обставинами, які обтяжують покарання, є вчинення злочину у стані алкогольного сп’яніння щодо близьких осіб та у присутності дітей».

Зараз досудове розслідування завершено, а матеріали кримінального провадження передано до суду. За вчинене чоловіку загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, у Рівненській області 72-річний чоловік убив п’ятьох людей. Трагедією закінчився конфлікт у селі Судобичі.

У спільному місці проживання ВПО між 72-річним уродженцем Донецької області та іншими мешканцями на тлі побутових питань виник конфлікт. Він переріс у бійку. Під час сутички чоловік почав бити людей молотком і сокирою.

Від зазнаних травм на місці події загинули п’ятеро осіб: чоловіки 60 та 68 років, дві жінки 81 і 78 років з Донеччини, а також 56-річна уродженка Кіровоградської області.

245
