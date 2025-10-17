Подвійне вбивство на Закарпатті: мешканці перекрили трасу через нові подробиці жорстокого злочину (відео)

У Кам’янському місцеві перекрили міжнародну трасу / © Віталій Глагола

Реклама

Обурені жителі села Кам’янське, що на Берегівщині, перекрили трасу міжнародного значення, після того, як у селі сталося жорстоке вбивство чоловіка та жінки.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі журналіст Віталій Глагола.

Місцеві громадяни заявляють, що не задоволені перебігом розслідування і вимагають відновлення справедливості. На місці інциденту працюють співробітники поліції, які стежать за громадським порядком і намагаються врегулювати конфліктну ситуацію.

Реклама

Дата публікації 19:42, 17.10.25 Кількість переглядів 7 На Закарпатті незадоволені перебігом розслідування, місцеві жителі перекрили автомагістраль

Як зазначив Віталій Глагола, у межах слідства правоохоронці затримали 42-річного місцевого жителя, якого підозрюють у причетності до скоєння цього злочину. Під час обшуку в його помешканні поліцейські вилучили одяг зі слідами крові, які чоловік намагався змити.

Як стало відомо згодом, підозрюваний діяв не сам. Слідство має підстави вважати, що до скоєння злочину можуть бути причетні ще двоє 15-річних підлітків.

З цими юнаками вже проведено всі слідчі заходи. Призначено низку експертиз, зокрема ДНК-аналізи, результати яких мають остаточно визначити ступінь участі кожного фігуранта.

Керівництво Головного управління Нацполіції Закарпаття запевняє, що досудове розслідування перебуває під повним контролем. Усі доказові матеріали ретельно аналізуються, а процес слідства координується з обласною прокуратурою.

Реклама

«Щойно експертні висновки підтвердять підозри слідчих — неповнолітнім офіційно повідомлять про підозру та обиратимуть запобіжні заходи. Правоохоронці запевнили, що зроблять усе можливе, аби зібрати повну доказову базу, довести справу до суду та забезпечити реальне покарання для всіх причетних до цього жорстокого злочину», — повідомив Глагола.

Нагадаємо, на Закарпатті у власному будинку жорстоко вбили 87-річного чоловіка та його 77-річну дружину. На їхніх тілах було виявлено численні колото-різані рани та інші тілесні ушкодження. Вбивцею виявився 42-річний односелець потерпілих.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.