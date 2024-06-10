Подвійні стандарти: судді закрили справи злочинів Майдану, але тримають Коломойського за справу того ж періоду, - експерт

Політтехнолог переконаний, що в Україні необхідно розбудовувати робочу незалежну судову систему і можливо в цьому нам, як раз і допоможе "справа Коломойського".

Кілька тижнів тому Шевченківський суд столиці закрив справу стосовно розгону мирних учасників Євромайдану у 2013 році. Причина — закінчення строку давності. Разом з тим, справа Ігоря Коломойського того ж 2013 року, де він підозрюється у фіктивних платежах на рахунок Привату (5,8 млрд гривень), продовжує триматися в активному стані шляхом будь-яких найекзотичніших способів. Про це у своїх соціальних мережах написав політтехнолог Олексій Голобуцький.

При цьому, справу Коломойського розглядає той самий суддя, який спустив на гальмах справу про вбивство і побиття майданівців та відпустив "з богом" Януковича, Азарова й решту, пише експерт.

З підозрюваних у справі з розгону Євромайдану зняли усі обвинувачення і скасували арешт з їхнього майна, зазначає політтехнолог. До прикладу, колишнє майно Януковича, Азарова та Пшонки було продано ще у 2015 році. Тобто певні ресурси для того, аби тримати справу Коломойського на плаву є, а от національно важливо справу похоронили.

При цьому, як зауважує Голобуцький, за справу Коломойського, не закриту, а якраз відкриту через збігання строків давності, буквально за місяць до дедлайну, — з нас "гарантовано спитає мінімум міжнародний суд з прав людини, а ймовірно і не він один".

"Є підозра, що хтось дуже впливовий просто попросив "щось зробити" щодо Коломойського. Це "щось" перетворюється у відкриття двох кримінальних проваджень. В один день. Одне розслідує БЕБ, інше – Національна поліція. Через два тижні після початку розслідування детективи БЕБ збирають сяк-так першу підозру і відправляють Коломойського в СІЗО. Нашвидкуруч ліпленої підозри вистачило на ті ж два тижні, після чого вона розвалилась з кінцями. Довелось БЕБ збирати другу підозру – про "зниклі 5,7 млрд грн готівки" з "Привату" в період Революції гідності. 12 вантажівок готівки, яких ніхто не бачив, жодний аудит зникнення не виявив, жодні річні звіти не зафіксували протягом 10 років", — пише Голобуцький.

За ловами політтехнолога, слідство тримає фігуранта в СІЗО, обходячись без доказів, без фактів та навіть без документів. Крім того, прямо ігноруються свідчення аудиторів і менеджменту про те, що нічого подібного не було зафіксовано.

"Для повноти торжества абсурду є паралельна справа – та, котрою займається не БЕБ, а Нацполіція ("організація замовного вбивства" — раптом знайшовся "потерпілий" із Криму, який у травні 2024 року згадав, як 21 рік тому(!) його побили в Феодосії – в 2003-му; а напередодні йому, нібито, "погрожував Коломойський"). І там термін тухлості вже не 10 років, а 21", — пише політтехнолог.

За словами Голобуцького, «суддям не завадило ні це, ні те, що винуватців майже 20 років тому було успішно знайдено, засуджено і випущено після відсидки, когось вже й поховано після смерті від старості і хвороб.».

У травні 2024-го судді Печерського суду прийняли версію слідства і заарештували Коломойського ще раз — "за підбурювання до організації замовного вбивства" 21 рік тому. Тепер, зазначає політтехнолог, коли черговий суддя вирішить, що слідство БЕБ (за яким Коломойський вже 10 місяців у СІЗО) "порожнє" і таки закриє його, то все одно Коломойський залишиться у СІЗО за побиття у Феодосії 21 рік тому.

"Це вже суддівська вправність 80lvl: коли треба, 10 років – це "строк давності", а коли не треба, то і 10, і 21 рік – ніякого строку давності. Нехай йдеться фактично про побиття, формально натягнуто "замах на замовне вбивство", але навіть так це не та група злочинів, котра без строку давності. Це не окупантів і Бучу", — підкреслює Голобуцький.

Політтехнолог переконаний, що в Україні необхідно розбудовувати робочу незалежну судову систему і можливо в цьому нам, як раз і допоможе "справа Коломойського".

"Коли навіть за дуже "аргументованого прохання" в суддів не лишиться інструментів для підтримання справ в активному стані, адвокати (Коломойського — прим.ред.) виграють міжнародний суд чи кілька і наші суди почнуть хоч трохи трусити бодай ззовні", — зазначив Голобуцький.

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