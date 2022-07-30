Подвійний обстріл Харкова та реакція світу на звірства в Оленівці: головні новини ночі 30 липня 2022 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 30 липня 2022 року:
- У Харкові пролунали вибухи. У місті за кілька хвилин до вибухів оголосили повітряну тривогу. Читати далі –>
- Ракетний обстріл Харкова стався близько третьої години ночі. Прилетіло до Слобідського району, до будівлі одного із навчальних закладів. Близько четвертої ранку був ще один удар, який чуло все місто. Читати далі –>
- Міжнародний хрест Червоного Хреста намагатиметься потрапити до окупованої Оленівки, де утримувалися українські військовополонені. Читати далі –>
- Кожен день війни Росії проти України приносить нові звірства, проявом чого стало вбивство українських військовополонених в окупованій Оленівці та жахливі відео знущань російських солдатів над українським військовополоненим. Про це йдеться у заяві Високого представника ЄС Жозепа Борреля. Читати далі –>
- ООН закликає "усі сторони" утримуватися від катувань, вбивств і погроз. Моніторингова місія ООН з прав людини "шокована" відео з кастрацією та вбивством українського полоненого російським окупантом. Про це йдеться у заяві Моніторингової місії ООН з прав людини. Читати далі –>
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