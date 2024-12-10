Подвійний удар РФ по Харківщині: з'явилися фото наслідків

Внаслідок ударів по Харківщині постраждали 11 людей. На місці прильоту виникла пожежа. В адміністративній будівлі сталися значні руйнування.

Про це повідомили у ДСНС Харківщини.

Наслідки ударів по Харківщині

"Вогнеборці ДСНС ліквідували пожежу на площі 20 м кв. Пошкоджень зазнали ще 16 житлових будинків, 4 господарчі споруди та 2 автівки", - повідомили у відомстві.

Наслідки ударів по Харківщині

Для ліквідації наслідків терористичної атаки росіян залучались 12 рятувальників та 3 одиниці техніки.

Нагадаємо, окупанти 10 грудня вдарили по місту Златопіль Лозівського району. Є постраждалі.

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