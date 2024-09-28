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Подвійний удар РФ по лікарні у Сумах: влада оголосила День жалоби за загиблими

Подвійний удар РФ по лікарні у Сумах: влада оголосила День жалоби за загиблими

Удар РФ по лікарні у Сумах 28

За останніми даними, внаслідок удару РФ у Сумах загинуло 9 людей. 

У Сумах оголошено Дні жалоби 29 та 30 вересня за загиблими внаслідок удару країни-терористки РФ.

Про це повідомив в.о. Сумського міського голови, секретаря міської ради Артем Кобзар на сторінці у телеграм-каналі. 

"На знак скорботи за загиблими в Сумській міській територіальній громаді оголошено Дні жалоби 29 та 30 вересня. Співчуття рідним і близьким. Ніколи не забудемо і не пробачимо!", - йдеться у його повідомленні. 

Нагадаємо, вранці 28 вересня Росія завдала удару по лікарні у Сумах. На момент атаки у медичному закладі перебувала понад сотня людей. За останніми даними, загинуло 9 людей. 

У Національній поліції розповіли про загиблого внаслідок атаки колегу.

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