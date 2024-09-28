Подвійний удар РФ по лікарні у Сумах: влада оголосила День жалоби за загиблими

За останніми даними, внаслідок удару РФ у Сумах загинуло 9 людей.
У Сумах оголошено Дні жалоби 29 та 30 вересня за загиблими внаслідок удару країни-терористки РФ.
Про це повідомив в.о. Сумського міського голови, секретаря міської ради Артем Кобзар на сторінці у телеграм-каналі.
"На знак скорботи за загиблими в Сумській міській територіальній громаді оголошено Дні жалоби 29 та 30 вересня. Співчуття рідним і близьким. Ніколи не забудемо і не пробачимо!", - йдеться у його повідомленні.
Нагадаємо, вранці 28 вересня Росія завдала удару по лікарні у Сумах. На момент атаки у медичному закладі перебувала понад сотня людей. За останніми даними, загинуло 9 людей.
У Національній поліції розповіли про загиблого внаслідок атаки колегу.
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