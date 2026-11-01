Подвійний удар по Чернівцях: загорілися будівлі, є постраждалий (фото)

Наслідки обстрілу в Чернівцях / © ДСНС

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У неділю, 1 листопада, російські війська двічі атакували Чернівці, причому другий удар припав на час ліквідації наслідків першого. Унаслідок обстрілу виникли пожежі в адміністративній будівлі та складських приміщеннях, постраждав 67-річний чоловік, якого госпіталізували.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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За інформацією рятувальників, після першого влучання в адміністративну будівлю спалахнула пожежа площею 30 квадратних метрів. Однак під час роботи екстрених служб російські війська завдали повторного удару.

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«Під час ліквідації наслідків атаки ворог завдав ще одного удару. Загорілися складські приміщення на площі 200 кв. м», — зазначили у ДСНС.

© ДСНС

Унаслідок атаки пошкоджено фасад і міжповерхові перекриття адміністративної будівлі. У гаражних приміщеннях знищено покрівлю та майно, яке там зберігалося.

© ДСНС

На момент повторного удару всі екстрені служби, які працювали на місці, перебували на безпечній відстані, повідомили рятувальники. Обидві пожежі вдалося ліквідувати.

© ДСНС

Унаслідок російської атаки постраждав 67-річний чоловік. Його доправили до медичного закладу.

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Начальник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Осипенко повідомив, що регіон атакували три російські безпілотники, два з яких влучили в цивільну адміністративну будівлю в Чернівцях.

«Ще один ворожий безпілотник знищили мобільні вогневі групи поблизу Чернівців. Жертв, постраждалих і руйнувань там не зафіксовано», — додав він.

Нагадаємо, цього ж дня у Козятинській громаді Вінницької області російський безпілотник влучив по території гуртожитку професійного училища. Внаслідок атаки загинули двоє людей. Ще троє травмовані, серед них — дві 5-річні дівчинки та 16-річний хлопець.

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