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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Подвійний удар по Чернівцях: загорілися будівлі, є постраждалий (фото)

Постраждалого внаслідок ворожої атаки по Чернівцях чоловіка доправили до лікарні.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Наслідки обстрілу в Чернівцях

Наслідки обстрілу в Чернівцях / © ДСНС

У неділю, 1 листопада, російські війська двічі атакували Чернівці, причому другий удар припав на час ліквідації наслідків першого. Унаслідок обстрілу виникли пожежі в адміністративній будівлі та складських приміщеннях, постраждав 67-річний чоловік, якого госпіталізували.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За інформацією рятувальників, після першого влучання в адміністративну будівлю спалахнула пожежа площею 30 квадратних метрів. Однак під час роботи екстрених служб російські війська завдали повторного удару.

«Під час ліквідації наслідків атаки ворог завдав ще одного удару. Загорілися складські приміщення на площі 200 кв. м», — зазначили у ДСНС.

/ © ДСНС

© ДСНС

Унаслідок атаки пошкоджено фасад і міжповерхові перекриття адміністративної будівлі. У гаражних приміщеннях знищено покрівлю та майно, яке там зберігалося.

/ © ДСНС

© ДСНС

На момент повторного удару всі екстрені служби, які працювали на місці, перебували на безпечній відстані, повідомили рятувальники. Обидві пожежі вдалося ліквідувати.

/ © ДСНС

© ДСНС

Унаслідок російської атаки постраждав 67-річний чоловік. Його доправили до медичного закладу.

Начальник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Осипенко повідомив, що регіон атакували три російські безпілотники, два з яких влучили в цивільну адміністративну будівлю в Чернівцях.

«Ще один ворожий безпілотник знищили мобільні вогневі групи поблизу Чернівців. Жертв, постраждалих і руйнувань там не зафіксовано», — додав він.

Нагадаємо, цього ж дня у Козятинській громаді Вінницької області російський безпілотник влучив по території гуртожитку професійного училища. Внаслідок атаки загинули двоє людей. Ще троє травмовані, серед них — дві 5-річні дівчинки та 16-річний хлопець.

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