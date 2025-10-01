Подвійний удар по гаманцях: коли і наскільки в Україні зростуть ціни на бензин, дизель та газ

Паливо / © pixabay.com

Реклама

Українських водіїв очікує прогнозоване зростання цін на пальне вже з початку 2026 року. Паливний експерт, засновник групи компаній Prime Дмитро Льоушкін, прогнозує, що підвищення акцизу призведе до подорожчання бензину та дизеля на 1,5 гривні, а газу – до 1 гривні за літр. Проте, цей стрибок відчується не відразу.

Про це він розповів в інтервʼю “УНІАН”.

Акцизний стрибок: Січень vs Лютий

Хоча зростання акцизу на пальне заплановане з 1 січня 2026 року, експерт пояснює, що ринок не відреагує миттєво. Гравці зазвичай активно закуповують ресурси наперед, щоб торгувати ними за старими цінами.

Реклама

"До лютого будемо торгувати грудневим ресурсом. Завжди перед підвищенням акцизів учасники ринку активно закуповуються пальним", — зазначив Льоушкін.

Таким чином, фактичне подорожчання на 1–1,5 гривні очікується лише з лютого 2026 року.

Короткострокові загрози: Регіональні АЗС під ударом

Крім акцизного тиску, експерт бачить загрозу зростання цін вже найближчим часом на невеликих регіональних АЗС. Це пов'язано з підвищенням мінімальної заробітної платні для працівників з 1 жовтня:

Зростання зарплат підвищує собівартість утримання заправки у низький сезон.

Власники регіональних АЗС можуть зіткнутися з вибором: "або закриватися, або продавати більше".

Оскільки попит не зростає, може початися підвищення цін на 1-1,5 гривні за літр або ж "якась хімія на заправках: недоливи, бодяга", — попереджає Льоушкін.

Прогнозоване зниження та логістичний ризик

Водночас, за умови стабілізації світових цін на нафту протягом найближчих двох тижнів, на більшості великих заправок є шанс на тимчасове зниження вартості:

Реклама

Бензин та дизель можуть подешевшати на 1,5–2 гривні.

Газ — орієнтовно на 1 гривню.

Однак, експерт не виключає ризику ситуативного дефіциту через логістичні проблеми, пов'язані з новими обмеженнями на постачання палива з румунського порту Констанца. Цей фактор, у свою чергу, штовхатиме ціни вгору.

Також нагадаємо, що в Україні деякі мобільні оператори оновили ціни на свої послуги — доведеться платити більше.