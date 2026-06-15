Подвійний удар РФ по Харкову: влада показала жахливі наслідки (фото, відео)

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У понеділок, 15 червня, росіяни масовано вдарили по Харкову. Влада показала наслідки обстрілу.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Харків

Що відомо про стан потерпілих

За даними посадовця, четверо постраждалих перебувають у лікарні: двоє чоловіків у вкрай тяжкому стані в реанімації, дві жінки — у стабільному стані. Також госпіталізовано одномісячну дитину, медики надають усю необхідну допомогу.

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На місцях влучань тривають аварійно-рятувальні роботи, працюють підрозділи ДСНС та інші служби. Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілів і гасять пожежі, після чого планується повне обстеження території на предмет можливих постраждалих під завалами.

Харків

За словами місцевої влади, ворог застосував тактику повторного удару.

«Спочатку атакував місто ударними безпілотниками, а згодом цілеспрямовано завдав кількох ракетних ударів по людях, які ліквідовували наслідки попередньої атаки», — каже Синєгубов.

Харків

Раніше ми писали, що внаслідок масованої російської атаки на Харків загинули п’ятеро людей, серед них — четверо рятувальників ДСНС та працівник міського департаменту надзвичайних ситуацій. Вони опинилися під повторним ударом під час ліквідації наслідків попередньої атаки. Ще щонайменше шість рятувальників отримали поранення різного ступеня тяжкості, також постраждали цивільні. Медики надають постраждалим необхідну допомогу.

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