Подвійний удар стихії накриває Україну: де і коли негода розгуляється найбільше (мапа)

Найближчими днями в Україні очікується підвищена пожежна небезпека в кількох регіонах, а також нестійка погода з опадами та грозами.

Про це повідомляють в Українському гідрометцентрі.

11 травня на території України прогнозується хмарна погода з проясненнями.

Очікуються помірні дощі, а вночі в південних і центральних областях, а вдень на Закарпатті та в Карпатах місцями — значні опади та грози.

У більшості західних областей, а також у Житомирській, Вінницькій та вдень у Київській області опадів не передбачається.

Вітер переважно північно-західний, а на заході країни — південно-західний, 5–10 м/с.

Найтепліше цього дня буде в Криму, де очікується до +25 градусів, найпрохолодніше у Житомирській області, де повітря вдень прогріватиметься до +18 градусів.

Крім того, синоптики попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у низці регіонів.

11 травня небезпека існуватиме в Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Кіровоградській та Дніпропетровській областях.

Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що найближчий тиждень територія України перебуватиме під впливом атмосферних фронтів, тобто, переважатиме погода із дощами та подекуди грозами, адже літо близько.

У понеділок, 11-го травня, в Україні дощі найбільш ймовірні у східній частині, на Сумщині, Запоріжжі, Полтавщині, Черкащині.

На решті території України завтра — без істотних опадів, хіба на Закарпатті пройде дощ.

Температура повітря неоднорідна, протягом дня найтепліше буде на заході +20+24 градуси, вздовж смуги Сумщина-Черкащина-Полтавщина-Дніпропетровщина лише +17+19 градусів, загалом +18+22 градуси.

У Києві 11-го травня опади малоймовірні, трохи потепліє порівняно із сьогоднішнім днем, очікується до +18, +19 градусів.

Далі по тижню температура повітря зазнаватиме коливань, буде помірно тепло або свіжувато, періодичні дощі.

Підвищення температури повітря орієнтовно передбачається через тиждень, з 18-19 травня.

Мапа атмосферних фронтів

