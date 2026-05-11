- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 43
- Час на прочитання
- 2 хв
Подвійний удар стихії накриває Україну: де і коли негода розгуляється найбільше (мапа)
Синоптики попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у низці регіонів.
Найближчими днями в Україні очікується підвищена пожежна небезпека в кількох регіонах, а також нестійка погода з опадами та грозами.
Про це повідомляють в Українському гідрометцентрі.
11 травня на території України прогнозується хмарна погода з проясненнями.
Очікуються помірні дощі, а вночі в південних і центральних областях, а вдень на Закарпатті та в Карпатах місцями — значні опади та грози.
У більшості західних областей, а також у Житомирській, Вінницькій та вдень у Київській області опадів не передбачається.
Вітер переважно північно-західний, а на заході країни — південно-західний, 5–10 м/с.
Найтепліше цього дня буде в Криму, де очікується до +25 градусів, найпрохолодніше у Житомирській області, де повітря вдень прогріватиметься до +18 градусів.
Крім того, синоптики попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у низці регіонів.
11 травня небезпека існуватиме в Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Кіровоградській та Дніпропетровській областях.
Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що найближчий тиждень територія України перебуватиме під впливом атмосферних фронтів, тобто, переважатиме погода із дощами та подекуди грозами, адже літо близько.
У понеділок, 11-го травня, в Україні дощі найбільш ймовірні у східній частині, на Сумщині, Запоріжжі, Полтавщині, Черкащині.
На решті території України завтра — без істотних опадів, хіба на Закарпатті пройде дощ.
Температура повітря неоднорідна, протягом дня найтепліше буде на заході +20+24 градуси, вздовж смуги Сумщина-Черкащина-Полтавщина-Дніпропетровщина лише +17+19 градусів, загалом +18+22 градуси.
У Києві 11-го травня опади малоймовірні, трохи потепліє порівняно із сьогоднішнім днем, очікується до +18, +19 градусів.
Далі по тижню температура повітря зазнаватиме коливань, буде помірно тепло або свіжувато, періодичні дощі.
Підвищення температури повітря орієнтовно передбачається через тиждень, з 18-19 травня.
Раніше повідомлялося, що Україну накриє небезпечний удар негоди, синоптики попередили, де і коли «розгуляється» стихія.
Ми раніше інформували, що чутки про те, що цьогорічне літо в Україні пройде під знаком безперервної екстремальної спеки до +40 градусів, є перебільшенням.