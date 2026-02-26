Подвійний удар стихії накриє Україну / © УНІАН

Реклама

Антициклон Heiko несе в Україну суху та сонячну погоду, проте нічні морози та активне танення снігу спровокували серйозні гідрологічні загрози у кількох регіонах.

Поки мешканці більшості областей готуються до весняного тепла, рятувальники та влада мобілізують ресурси для боротьби з підтопленнями та підйомом рівнів води в річках.

Детальніше про погоду в Україні найближчими днями та яким областям загрожує підтоплення — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Реклама

Погода в Україні

Синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що до України насувається антициклон Heiko, який зумовить суху та місцями сонячну погоду.

За словами Діденко, 27 лютого, прибережні країни Європи перебуватимуть під впливом активного циклону Chiara з центром над Скандинавією, що принесе туди сильний вітер і дощі.

Водночас більшість країн континенту, включно з Україною, опиняться в зоні дії антициклону Heiko, завдяки якому опадів не передбачається.

За даними Українського гідрометеорологічного центру 27 лютого погоду в країні визначатиме поле високого тиску та прохолодне повітря. Очікується мінлива хмарність без опадів, лише вночі у Криму можливий невеликий мокрий сніг із дощем.

Реклама

У північних областях вночі та вранці місцями туман. На дорогах, окрім південних регіонів та Закарпаття, подекуди ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, на сході та півдні — північний, 5-10 м/с.

Температура повітря становитиме вночі від -2 до -8 градусів морозу, вдень — від -2 градусів морозу, до +3 градусів тепла. На півдні та крайньому заході очікується від +2 до +8 градусів тепла.

Прогноз погоди по території України на добу 27 лютого / © Укргідрометцентр

Синоптик Віталій Постригань повідомляє, що в останні дні нинішньої зими в Україні буде переважно хмарно.

«Уночі прогнозуємо 1-6° морозу, вдень 4-9° тепла. Окрім надходження теплого повітря, на ріст температури впливатиме і яскраве сонце. Такі помірні градуси сприятимуть поступовому сніготаненню та відтаванню промерзлого ґрунту. Зима ще не закінчилася, і морози ще звичайне явище», — зазначив він.

Реклама

За прогнозом синоптиків, погода в Україні наприкінці тижня потішить справжнім весняним теплом. Місцями повітря прогріється до +13 градусів. Березень розпочнеться з невеликих опадів у кількох областях і високої денної температури повітря.

Синоптики попереджають про паводки, влада готується до небезпеки

Через активне танення снігу та підвищення температури з 26 лютого по 2 березня на річках басейну Південного Бугу та Інгулу очікується підйом рівнів води на 0,2–0,6 метра. У Кіровоградській, Черкаській, Одеській та Миколаївській областях прогнозують утримання води на заплавах, в цих областях оголошено І рівень небезпеки — жовтий.

У Кропивницькому метеорологи попереджають можливе часткове затоплення житлових будинків на прируслових вулицях, через що в області оголосили про ІІ рівень небезпеки — помаранчевий.

Попередження про паводки в Україні / © Укргідрометцентр

На фоні цих прогнозів прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко провела нараду з керівництвом ДСНС, МВС та Мінсоцполітики щодо підготовки до весняних паводків. В усіх регіонах запроваджено цілодобовий моніторинг ситуації, а ДСНС та голови ОВА отримали доручення сформувати резерви техніки та пального.

Реклама

Водночас уряд розробляє механізм грошової допомоги постраждалим громадам і вразливим групам населення на випадок масштабних підтоплень.

Погода у Києві

У Києві та Київській області очікується хмарна погода із проясненнями, опадів не передбачається. Водночас синоптики попереджають про вранішній туман та ожеледицю.

Температура по області вночі коливатиметься від -3 до -8 градусів морозу, вдень від — 2 градусів морозу до +3 градусів тепла.

За даними порталу Sinoptik, у Києві 27 хмарна погода буде триматися до самого вечора. Опадів не передбачається.

Реклама

Температура повітря становитиме:

від -3 до -2 градусів морозу вночі;

від 0 до +1 градусу тепла вдень.

Погода у Києві 27 лютого / © скриншот

Погода в Кропивницькому

На Кіровоградщині через активне танення снігу зафіксовано численні підтоплення, що змусило рятувальників працювати у посиленому режимі. За 25 лютого підрозділи ДСНС 17 разів виїжджали для відкачування води, найбільше викликів надійшло з Голованівського, Кропивницького та Новоукраїнського районів.

Допомога знадобилася власникам 14 приватних садиб, також вода заповнила один із підвалів та територію дитячого садка.

Підтолпення на Кіровоградщині

Підтолпення на Кіровоградщині

Підтолпення на Кіровоградщині

Ситуацію ускладнює прогноз погоди на 27 лютого: по області очікується хмарність із проясненнями, але без нових опадів. Попри денне тепло від 0 до +5 градусів тепла, нічні морози до -5 градусів спричинять ожеледицю на дорогах, що створює додаткову небезпеку для водіїв та пішоходів.

Реклама

У самому Кропивницькому вночі температура коливатиметься в межах від -1 до -3 градусів морозу, а вдень повітря прогріється до +4 градусів тепла.

Погода в Одесі

На Одещині 27 лютого синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями без істотних опадів та з добрим рівнем видимості на автошляхах. Температура повітря в регіоні коливатиметься від –6 градусів морозу вночі та до +6 градусів тепла вдень.

В Одесі стовпчики термометра показуватимуть від -1 до-3 градусів морозу вночі, та до +6 градусів тепла вдень.

Вздовж морського узбережжя очікується північний вітер швидкістю 6–11 м/с, легке хвилювання моря та безпечні рівні води, тоді як на лиманах зберігатиметься незначний льодовий покрив до 10%.

Реклама

Водночас у Березівському районі оголошено ІІ рівень небезпеки (помаранчевий) через складну гідрологічну ситуацію. Внаслідок активного танення снігу, захаращення русла та антропогенних чинників на річці Тилігул очікується підйом рівня води ще на 0,2–0,5 метра.

Це створює серйозну загрозу подальшого затоплення приватних садиб і житлових будинків у місті Березівка, а також можливе підтоплення осель у селі Вікторівка.

Попередження про підвищення рівнів води на Одещині 27 лютого / © скриншот

Погода у Харкові

У п’ятницю на Харківщині очікується мінлива хмарність без суттєвих опадів. У нічні години можливий слабкий туман, а на дорогах зберігатиметься ожеледиця, тому водіям слід бути обережними.

Температура повітря по регіону вночі становитиме від -3 до -8 градусів морозу, вдень коливатиметься від -2 градусів до +3 градусів тепла.

Реклама

У місті Харкові синоптики опадів також не прогнозують. Вночі та вранці можливий туман, на дорогах буде слизько. Вітер помірний, північно-східного напрямку. Стовпчики термометрів уночі покажуть до -5 градусів нижче нуля, а вдень триматимуться на позначці близько 0.

Погода у Дніпрі

На Дніпропетровщині 27 лютого буде хмарно із проясненнями. Вночі у місті Дніпро та місцями по області очікуються невеликі опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

Вдень без опадів. На дорогах місцями буде ожеледиця

Температура по області:

Реклама

вночі від -4 градусів морозу до +1 градусу тепла;

вдень 0 до +5 градусів тепла.

По місту Дніпро:

вночі від -1 градусу морозу до +1 градусу тепла;

вдень від +1 до +3 градусів тепла.

Погода у Львові

У п’ятницю, 27 лютого, синоптичну ситуацію на Львівщині визначатиме поле підвищеного атмосферного тиск, що забезпечить суху та спокійну погоду. Протягом доби очікується мінлива хмарність, опадів не передбачається.

Водіям варто бути уважними: у нічні та ранкові години можливий слабкий туман, а на окремих ділянках доріг зберігатиметься ожеледиця.

Ніч буде морозною: синоптики прогнозують від -2 до -7 градусів нижче нуля, проте вдень повітря прогріється до +10 градусів тепла. У Львові нічна температура становитиме до -5 градусів морозу, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +9 градусів тепла.

Реклама

Водночас метеорологи попереджають про підняття рівнів води у річках області місцями понад півтора метра. На Львівщині оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

«27 лютого — 02 березня на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська областi) очiкується продовження поступового пiдвищення рiвнiв води на 0,2 — 0,7 м, на ГП р.Захiдний Буг — с.Литовеж на 0,7 — 1,2 м над рiвнями на 08:00 год 26 лютого, мiсцями вихiд води на заплаву, льодохiд», — йдеться у повідомленні.

Попередження про підвищення рівнів води на Львівщині / © Укргідрометцентр

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.