- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 983
- Час на прочитання
- 2 хв
Подвійний удар стихії суне до України: де вдарить нова хвиля заморозків, а де буде небезпечно (мапа)
Україна опинилася в епіцентрі активних атмосферних фронтів, які принесуть суттєве зниження температури та нічні заморозки.
Найближчими днями погода в Україні формуватиметься під впливом активного руху атмосферних фронтів та циклонів, які принесуть із собою не лише дощі з грозами, а похолодання та заморозки.
В Українському гідрометцентрі зазначають, що 18-20 квітня в Україні буде мінлива погода, яку зумовлюватимуть різні за властивостями повітряні маси та атмосферні фронти. Зокрема, 18 квітня в більшості областях пройдуть невеликі дощі, які спричинить поле слабкого зниженого тиску.
Своєю чергою 19 квітня атмосферний фронт впливатиме на погоду південно-східної частини, а 20 квітня вдень другий атмосферний фронт надійде у західні, Житомирську та Вінницьку області. Окрім того, на висотах на територію країни поступово поширюватиметься холодна повітряна маса.
Водночас синоптики попереджають про нічні заморозки в Україні, які можуть серйозно зашкодити ранньоквітучим плодовим деревам.
Вночі 19 квітня у північній частині країни, 20 квітня у північних, східних та більшості центральних областей (крім Вінницької) на поверхні ґрунту очікуються заморозки до -3 градусів. В цих областях оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.
У Чернігівській, Сумській, Харківській та Полтавській областях 20 квітня синоптики прогнозують заморозки до -3 у повітрі. У цих регіонах оголосили другий (помаранчевий) рівень небезпеки.
Тим часом начальник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань зауважує, що поступово Україна занурюється в атмосферу середини весни. Окрім того, наразі синоптичну ситуацію в країі визначають циклони, тому на стабільну погоду українцям чекати не слід.
«У п’ятницю та суботу, 17-18 квітня, циклонічні вихори над Білоруссю та Туреччиною забезпечать у нашому регіоні короткочасні дощі, подекуди з грозами. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 12-17°. Хто планував провести вихідні на відкритому повітрі варто врахувати погодні умови», — зазначив Постригань.
