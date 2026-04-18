ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
983
Час на прочитання
2 хв

Подвійний удар стихії суне до України: де вдарить нова хвиля заморозків, а де буде небезпечно (мапа)

Україна опинилася в епіцентрі активних атмосферних фронтів, які принесуть суттєве зниження температури та нічні заморозки.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні на вихідних / © Getty Images

Найближчими днями погода в Україні формуватиметься під впливом активного руху атмосферних фронтів та циклонів, які принесуть із собою не лише дощі з грозами, а похолодання та заморозки.

Детальніше про погоду в Україні на вихідних — читайте у матеріалі ТСН.ua.

В Українському гідрометцентрі зазначають, що 18-20 квітня в Україні буде мінлива погода, яку зумовлюватимуть різні за властивостями повітряні маси та атмосферні фронти. Зокрема, 18 квітня в більшості областях пройдуть невеликі дощі, які спричинить поле слабкого зниженого тиску.

Своєю чергою 19 квітня атмосферний фронт впливатиме на погоду південно-східної частини, а 20 квітня вдень другий атмосферний фронт надійде у західні, Житомирську та Вінницьку області. Окрім того, на висотах на територію країни поступово поширюватиметься холодна повітряна маса.

Погода в Україні 18 квітня / © Укргідрометцентр

Водночас синоптики попереджають про нічні заморозки в Україні, які можуть серйозно зашкодити ранньоквітучим плодовим деревам.

Вночі 19 квітня у північній частині країни, 20 квітня у північних, східних та більшості центральних областей (крім Вінницької) на поверхні ґрунту очікуються заморозки до -3 градусів. В цих областях оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.

У Чернігівській, Сумській, Харківській та Полтавській областях 20 квітня синоптики прогнозують заморозки до -3 у повітрі. У цих регіонах оголосили другий (помаранчевий) рівень небезпеки.

Попередження про заморозки 19 квітня / © Укргідрометцентр

Тим часом начальник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань зауважує, що поступово Україна занурюється в атмосферу середини весни. Окрім того, наразі синоптичну ситуацію в країі визначають циклони, тому на стабільну погоду українцям чекати не слід.

«У п’ятницю та суботу, 17-18 квітня, циклонічні вихори над Білоруссю та Туреччиною забезпечать у нашому регіоні короткочасні дощі, подекуди з грозами. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 12-17°. Хто планував провести вихідні на відкритому повітрі варто врахувати погодні умови», — зазначив Постригань.

Метеорологічна карта / Джерело: Facebook Віталій Постригань

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie