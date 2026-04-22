Синоптики попереджають про небезпені метеорологічні явища в Україні 23 квітня / © Getty Images

Найближчими днями Україна опиниться під впливом активних атмосферних фронтів, які принесуть із собою штормовий вітер, дощі та суттєве похолодання. Синоптики попереджають про різку зміну погоди та нічні заморозки, які триватимуть у більшості регіонів до кінця квітня.

Погода в Україні

Синоптикиня Наталка Діденко наголошує, що 23 квітня до України прийдуть атмосферні фронти, через що погода погіршиться.

«Присунуть вдень дощі, від невеликих до помірних, хіба що в західних областях ймовірність опадів незначна. Характерна особливість завтрашнього дня — сильний північно-західний вітер, до штормових поривів 15–20 метрів за секунду», — попереджає вона.

Температура повітря протягом дня коливатиметься від +8 до +11 градусів тепла, на заході та півдні України слід очікувати від +10 до +14 вище нуля.

Водночас синоптикиня зазначила, що холодна погода в Україні ще триватиме до травня, тому теплі речі далеко ховати не варто.

Своєю чергою синоптик Ігор Кібальчич повідомляє, що у третій декаді квітня українцям треба бути готовими до опадів. За його словами, 23–24 квітня очікується найбільш нестійка погода, яка буде зумовлена дією активного північного циклону та його атмосферних фронтів.

За словами Кібальчича, найближчим часом погода буде мінливою: очікуються невеликі, місцями помірні дощі. Ситуацію ускладнюватиме рвучкий північно-західний вітер, пориви якого можуть сягати 15–20 м/с.

Надалі погода дещо стабілізується, проте на тепло чекати не варто — гребінь скандинавського антициклону принесе з собою помітну прохолоду. Нова хвиля опадів накриє країну вже в останні дні квітня, причому основний удар дощів цього разу припаде на регіони Лівобережжя.

За даними Українського гідрометцентру, в Україні 23 квітня погоду зумовлюватимуть атмосферні фронти циклону, який швидко переміщуватиметься з півночі Європи в південному напрямку.

«Таким чином, завтра дощитиме з помірною інтенсивністю майже по всій країні, лише на заході очікуємо невеликого дощу. Північно-західний вітер, який рухатиметься зі швидкістю 7–12 м/с вночі в західних і північних областях, вдень уже по всій Україні посилюватиметься до 15–20 м/с», — повідомляють метеорологи.

Синоптики прогнозують дощі в Україні 23 квітня / © ТСН.ua

Як зазначають синоптики, вдень повітря прогріється лише до +11 градусів. На північному сході ситуація буде дещо складнішою: через надходження холодних повітряних мас із півночі термометри покажуть не більше +4…+9 градусів тепла.

Найкомфортніші погодні умови очікуються на півдні та крайньому заході України, де позначки термометрів піднімуться до +12…+17 градусів вище нуля.

Погода в Україні 23 квітня / © Укргідрометцентр

Синоптики попереджають про заморозки та шквальний вітер

Синоптики попереджають про погіршення погодних умов в Україні. Зокрема, 23 квітня очікуються пориви вітру 15–20 м/с. У багатьох областях оголошено жовтий рівень небезпечності.

Синоптики попереджають про шквальний вітер 23 квітня / © Укргідрометцентр

Уночі 24 квітня у Київській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській і Харківській областях очікується сильне похолодання в повітрі — до 3 градусів морозу. В деяких регіонах оголошено другий рівень небезпечності, помаранчевий. На решті території очікуються заморозки на поверхні ґрунту до -5.

Синоптики попереджають про заморозки в Україні 24 квітня / © Укргідрометцентр

Уночі 25 квітня у північних і східних регіонах (Чернігівщина, Сумщина, Полтавщина, Харківщина) збережуться заморозки в повітрі до -3 градусів. У більшості інших областей, за винятком заходу, очікуються заморозки на поверхні ґрунту до -5.

Синоптики попереджають про заморозки 25 квітня / © Укргідрометцентр

Погода в Києві

Синоптики попереджають про різку зміну погоди у Києві та області 23 квітня. День буде хмарним із проясненнями: якщо ніч мине без опадів, то вже вдень ймовірно пройдуть дощі.

Ситуацію ускладнить західний вітер зі поривами до 15–20 м/с, що відповідає жовтому рівню небезпеки. Такі пориви можуть спричинити збої в роботі комунальних служб, енергетиків, будівельників та ускладнити рух транспорту.

Попередження про вітер на Київщині 23 квітня / © Укргідрометцентр

Вдень на Київщині термометри покажуть від +6 до +11 градусів тепла, а безпосередньо в столиці повітря прогріється лише до +9 градусів вище нуля. Вночі по області очікується від +1 до +6 градусів вище нуля, у Києві — близько +6 градусів тепла.

На Київщині вночі 24 квітня синоптики прогнозують сильні заморозки в повітрі до -3 градусів морозу (помаранчевий рівень небезпечності). У Києві приморозить переважно на поверхні ґрунту — до -2 градусів морозу (жовтий рівень небезпечності). Метеорологи наголошують, що такі погодні умови становлять серйозну загрозу для ранньоквітучих плодових дерев.

Попередження про заморозки на Київщині 24 квітня / © Укргідрометцентр

Погода у Львові

На Львівщині 23 квітня погоду визначатиме тилова частина циклону над Східно-Европейською рівниною, повідомляють в обласному гідрометцентрі.

Протягом дня істотних опадів не очікується, лише в другій половині дня в окремих районах області можливий невеликий дощ. При цьому видимість на дорогах залишатиметься доброю, а атмосферний тиск після нічного падіння почне зростати.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища, через що в області оголошено перший рівень небезпечності, жовтий. Зокрема, вранці та вдень очікуються пориви північно-західного вітру зі швидкістю 15–20 м/с.

Ніч також буде холодною: по області термометри показуватимуть від +1 до +6 градусів тепла, проте на поверхні ґрунту та місцями в повітрі можливі заморозки до –2.

Попередження про заморозки на Львівщині 23 квітня / © Укргідрометцентр

У Львові нічна температура коливатиметься в межах від +3 до +5 градусів тепла, але на поверхні ґрунту синоптики також прогнозують заморозки до -2 градусів нижче нуля.

Вдень ситуація дещо покращиться: повітря в межах області прогріється до +16 градусів тепла, а безпосередньо у Львові очікується від +13 до +15 градусів тепла.

Погода в Одесі

На Одещині 23 квітня синоптики прогнозують хмарну погоду. Вночі істотних опадів не передбачається, проте вдень місцями пройдуть невеликі дощі.

Температура повітря вночі по області коливатиметься в межах від +1 до +6 градусів тепла, місцями у повітрі та на поверхні ґрунту будуть заморозки до -2 градусів нижче нуля. Вдень повітря прогріється до +13… +18 градусів тепла.

В Одесі вночі стовпчики термометрів покажуть від +4 до +6 градусів тепла, вдень від +14 до +16 градусів вище нуля.

Водночас синоптики попереджають про сильний вітер на Одещині — вдень 23 квітня очікуються пориви північно-західного вітру до 15-17 м/с.

Погода у Харкові

За прогнозом синоптиків, 23 квітня на Харківщині очікується хмарна погода з проясненнями. Якщо нічна пора мине без опадів, то вже вдень область накриють дощі, а в окремих районах можливі грози.

Ситуацію ускладнить сильний північно-західний вітер, швидкість якого вранці та вдень сягатиме 15–20 м/с. В області оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики попереджають про сильний вітер на Харківщині / © Укргідрометцентр

У вівторок, 23 квітня, вночі по області очікується від +1 до +6 градусів тепла, при цьому на поверхні ґрунту та місцями в повітрі можливі заморозки до -3 градусів.

У Харкові нічна температура становитиме від +1 до +3 градусів тепла, а на поверхні ґрунту будуть заморозки до -2. Вдень повітря прогріється до +12 градусів тепла по області та до +11 градусів тепла у самому місті.

Найбільш суттєве похолодання припаде на 24 та 25 квітня. Синоптики оголосили помаранчевий рівень небезпеки, оскільки в нічні години по всій території Харківщини прогнозуються сильні заморозки в повітрі до -5 градусів нижче нуля.

Синоптики попереджають про сильні заморозки на Харківщині 24-25 квітня / © Укргідрометцентр

Погода у Черкасах

Починаючи з 23 квітня, погодні умови на Черкащині визначатимуть невеликі циклони, що рухаються «пірнаючою» траєкторією з боку Баренцевого моря в напрямку Волги, повідомляють в обласному гідрометцентрі.

Така синоптична ситуація принесе хмарну, вітряну погоду та періодичні опади. Хоча вдень розраховувати на суттєве потепління не варто, щільні хмари принаймні усунуть ризик нічних заморозків.

Вплив атмосферного фронту відчується вже найближчої ночі: посилиться вітер, а небо затягне хмарами, які вдень зміняться дощами різної інтенсивності. Температура повітря протягом доби коливатиметься від +1 до +6 градусів вночі та від +8 до +13 градусів тепла вдень.

Погода у Дніпрі

На Дніпропетровщині 23 квітня очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі синоптики опадів не прогнозують, проте вдень у регіоні пройдуть дощі.

Ситуацію ускладнить сильний південно-західний вітер: його пориви до 15–20 м/с розпочнуться вночі лише місцями, але вдень поширяться на всю територію регіону, включно з обласним центром. У зв’язку з цим, в області оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Попередження про сильний вітер на Дніпропетровищині 23 квітня / © Укргідрометцентр

У нічні та ранкові години по області очікується від 0 до +5 градусів тепла, проте на поверхні ґрунту та місцями в повітрі ймовірні заморозки до -2 морозу. У Дніпрі вночі термометри покажуть від +1 до +3 градусів тепла.

Попередження про заморозки на Дінпропетровщині 23 квітня / © Укргідрометцентр

Вдень по області температура повітря коливатиметься межах від +8 до +13 градусів тепла, тоді як безпосередньо у Дніпрі повітря прогріється до +13 градусів тепла.

