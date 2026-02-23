Україну накриє небезпека / © Associated Press

Найближчими днями погода в Україні буде нестійкою. Очікується відлига, що супроводжуватиметься дощами, мокрим снігом та густими туманами.

Синоптики попереджають про ризики масштабних підтоплень за останнє десятиліття.

Якою буде погода в Україні найближчими днями

Синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що тиждень в Україні буде вологим — з дощами, мокрим снігом та туманами.

«Тиждень в Україні буде вологим. Передбачаються опади, мокрий сніг і дощ, тумани», — зазначила Діденко.

Завтра, 24 лютого, в більшості областей України буде тепло. Вночі температура повітря становитиме близько 0, а вдень до +3 градусів тепла. На півні та заході вдень стовпчики термометра коливатимуться від +3 до +8 градусів тепла.

За даними Українського гідрометеорологічного центру 24 лютого в Україні буде хмарно.

Вночі у північних у східних областях передбачаються невеликі опади. В Карпатах та на північному сході країни метеорологи попереджають про ожеледь та налипання мокрого снігу. На дорогах країни, крім півдня та південного сходу, ожеледиця.

Температура вночі та вдень становитиме від -2 градусів морозу до +3 градусів тепла.

Погода в Україні 24 лютого (мапа) / © Укргідрометцентр

До України йде відлига

Синоптики Укргідрометцентру попереджають, що через різке потепління та активне танення снігу в період з 23 по 26 лютого на річках західного регіону коливатиметься рівень води.

Очікується підйом рівнів води в басейні Південного Бугу, а також на річці Інгул та її притоках. Зокрема, у Кіровоградській, Черкаській, Одеській та Миколаївській областях вода може піднятися на 0,2–0,7 метра, що зумовить її утримання на заплавах.

Через це оголошено жовтий рівень небезпеки. Найскладніша ситуація прогнозується у Кропивницькому, де можливе часткове підтоплення житлових будинків на окремих прируслових вулицях, що відповідає помаранчевому рівню ризику.

Водночас у Житомирській, Київській та Черкаській областях на річках субасейну Середнього Дніпра рівень води зросте на 0,1–0,4 метра.

Окрім того на річці Стугна поблизу поста Здорівка можливий початковий вихід води на заплаву та низинні ділянки біля русла. Також, через інтенсивне танення снігу ймовірне формування місцевого стоку, що може призвести до скупчення води у низинах рельєфу.

© Укргідрометцентр

© Укргідрометцентр

Погода у Києві

У Києві та Київській області 24 лютого очікується хмарність, що супроводжуватиметься невеликим мокрим снігом та дощем. Ситуацію на дорогах ускладнюватиме ожеледиця, яка буде особливо відчутною в нічні та ранкові години.

Через це в регіоні оголошено жовтий рівень небезпеки, адже такі умови можуть спричинити затори та труднощі в роботі транспорту.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища на Київщині 24 лютого / © Укргідрометцентр

Західний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 метрів на секунду. Температурні показники в області коливатимуться в межах від -2 градусів морозу до +3 градусів тепла.

Водночас портал Sinoptik прогнозує у столиці від +3 градусів тепла вночі до +4 градусів тепла вдень.

Погода у Києві 24 лютого

Погода у Львові

На Львівщину йдуть нові атмосферні фронти з боку Балтії та Білорусі. За даними метеорологів, упродовж 24 лютого небо залишатиметься хмарним, очікується дощ із мокрим снігом.

Водіям слід бути вкрай обережними, оскільки на дорогах утвориться ожеледиця. Ситуацію погіршуватиме рвучкий північно-західний вітер зі швидкістю 9–14 метрів на секунду.

На території області температура повітря протягом дня та ночі коливатиметься від 0 до +5 градусів тепла. У самому Львові температурний режим буде стабільнішим — стовпчики термометрів показуватимуть у межах від +2 до +4 градусів вище нуля.

Водночас синоптики попереджають про погіршення ситуації на водоймах через відлигу. Протягом 24–27 лютого на річках басейну Західного Бугу в межах Львівської та Волинської областей очікується зростання рівнів води на 0,3–0,8 метра відносно показників ранку 23 лютого. На окремих ділянках можливий початковий вихід води на заплаву.

Попередження про небезпеку на Львівщині

Крім того, на річках, де ще зберігається крижаний покрив, розпочнеться його поступове послаблення та руйнація, що подекуди супроводжуватиметься льодоходом.

Через ці гідрологічні явища встановлено жовтий рівень небезпеки. Жителям прибережних районів слід бути обачними та враховувати ризики підтоплення низинних територій.

Погода в Одесі

За даними синоптиків в Одесі та області 24 лютого очікуються помірні опади, переважно у вигляді дощу та мокрого снігу.

Вночі та вранці місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледиця.

Температура вночі коливатиметься від -2 градусів морозу до +3 градусів тепла, вдень від +3 до +8 градусів тепла.

В Одесі 24 лютого очікуються опади у вигляді дощу. Стовпчики термометра показуватимуть від 1 до 3 градусів тепла вночі, вдень — від +3 до +5 градусів.

Прогноз погоди для узбережжя Одеської області на 24 лютого обіцяє помірне потепління та опади. Протягом доби очікується західний вітер, який по обіді змінить напрямок на південно-західний, зі швидкістю 6–11 метрів на секунду.

Пройдуть дощі, через що видимість на дорогах та біля моря може погіршитися до одного-двох кілометрів.

На морі спостерігатиметься лише легке хвилювання, а рівень води залишатиметься в межах норми та безпечним для мешканців узбережжя. У лиманах все ще зберігатиметься невелика кількість льоду, який вкриватиме до 20% поверхні води.

Погода у Харкові

На Харківщині найближчими днями погодні умови будуть нестабільними. У вівторок, 24 лютого, небо буде затягнуте хмарами. Вночі подекуди пройде невеликий сніг, а вдень він змішається з мокрим снігом і поступово перейде в дощ.

Через це можливе слабке налипання мокрого снігу, а на дорогах збережеться ожеледиця. Температура повітря в межах області вночі коливатиметься від 0 до -5 градусів морозу, а вдень становитиме від -2 градусів морозу до +3 градусів тепла. У самому Харкові вночі очікується від -1 до -3 градусів морозу, вдень стовпчики термометрів покажуть до +2 градусів вище нуля.

У середу, 25 лютого, погода залишатиметься хмарною. Нічний сніг вдень припиниться, проте місцями можливий туман, що погіршить видимість, очікується ожеледиця.

Температурний повітря коливатиметься від -4 градусів морозу вночі, а вдень — до +4 градусів тепла.

Погода у Дніпрі

24 лютого у Дніпрі та Дніпропетровській області буде хмарна погода, що супроводжуватиметься опадами у вигляді мокрого снігу. Протягом доби на окремих ділянках доріг очікується ожеледиця.

Крім того, синоптики попереджають про небезпечне метеорологічне явище: у другій половині дня регіон накриє густий туман. Видимість на автошляхах погіршиться до 200–500 метрів, що в області оголосили І рівень небезпеки, жовтий.

Синоптики попереджають про небезпечне метеорологічне явище у Дніропетровській області 24 лютого / © Укргідрометцентр

Температурний режим по області вночі становитиме близько 0, а вдень коливатиметься від -1 градусу морозу до +4 градусів тепла. Безпосередньо у Дніпрі вночі також очікується близько нуля градусів, а вдень температура повітря становитиме до +3 градусів вище нуля.

Погода у Черкасах

У вівторок, 24 лютого, через вплив циклону з Білорусі на Черкащині очікується нестабільна погода. Вночі пройде мокрий сніг, місцями можлива ожеледь, а вдень випадатиме дощ зі снігом на фоні туману. На дорогах залишатиметься ожеледиця, а температура протягом доби коливатиметься від -1 градусу морозу до +4 градусів тепла.

У середу, 25 лютого, в регіон почне надходити холодніше повітря, що спричинить періодичні снігопади.

«Підвищення температури матиме характер нетривалої та неглибокої відлиги: у денні години стовпчики термометрів сягатимуть слабких «плюсів», проте вночі зберігатимуться невеликі морози, що сприятиме чергуванню підтавання та підмерзання. Надалі температурний фон поступово знижуватиметься», — зазначають синоптики.

24 лютого погоду на Черкащині визначатиме локальний циклон із центром над Білоруссю та пов’язані з ним атмосферні фронти

Українцям слід готуватися до повеней, яких не було 10 років

Начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань зазначає, що весна наближається, проте зима поки не відступає.

За його словами, до середи, 25 лютого, завдяки атлантичному циклону очікується незначна відлига: пройдуть дощі та мокрий сніг, а температура коливатиметься від -1 градусів морозу до +4 градусів тепла. На дорогах подекуди буде слизько.

Однак від четверга, 26 лютого, погода зміниться під впливом арктичного повітря. Ночі стануть морозними: від -6 до -8 градусів морозу. Проте, за словами синоптика, вдень температура повітря підніметься до +2 градусів тепла.

Метеоролог зазначає, що опади припиняться, і за попередніми прогнозами така суха погода з нічними морозами триматиметься до початку березня.

«За попередніми прогностичними розрахунками, надалі антициклони змінюватимуть один одного. Тому, щонайменше до 5-7 березня домінуватиме без істотних опадів погода. Температура вночі 3-8° морозу, вдень 3° морозу — 2° тепла», — розповів Постригань.

Водночас він наголосив, що цього року в регіоні накопичилося вдвічі більше снігу, ніж зазвичай — приблизно 3–5 відер води на кожен квадратний метр. Оскільки земля сильно промерзла, вона майже не вбирає вологу. Це створює умови для серйозного водопілля, якого не бачили останні 10 років.

«Добре промерзлий та зволожений з осені ґрунт погано поглинатиме талі води. Такого набору і значень чинників, які формують весняне водопілля, у нас щонайменше останні 10 років не спостерігалося», — попередив метеоролог.

Однак, за його словами, характер повені і можливого локального затоплення окремих територій залежатиме від розвитку весняних. Завдяки нічним морозам сніг поки що тане поступово, що дещо стримує різкий підйом води.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.