"Подякував йому за наданий шанс": як живе перший мешканець Рівненщини з успішно пересадженим серцем

"Подякував йому за наданий шанс": як живе перший мешканець Рівненщини з успішно пересадженим серцем

Сергій відновлюється після операції, багато ходить і підтримує зв'язок з родичами чоловіка, чиє серце врятувало його.

Сергій з міста Сарни став став першим реципієнтом у Рівненській області, кому успішно пересадили серце. Чоловік вже дев'ять місяців живе з новим органом.

Операція відбулась у грудні 2020 року. Трансплантацію серця в Рівненській міській лікарні зробили безкоштовно. Зараз Сергій відновлюється після пересадки і прогулюється містом. Чоловік поступово збільшував відстані і тепер за день може пройти до 21 кілометра, інформує Суспільне.

"Жити став повноцінним життям. Ходити хочеться кожен день, і багато. Здорово себе почуваю. Двадцять років так не хотілося ходити, як зараз ходжу. Все стало після операції покращуватися. Я це відчув, ще перебуваючи в лікарні, коли вже ходив по лікарняному коридору", – розповідає Сергій.

Перед пересадкою серця лікарі чоловіку нічого не гарантували. Та дружина і двоє дітей підтримували його і продовжують це робити, каже Сергій.

"Збираюся зараз поїхати з дружиною на гриби, з'їздити в ліс. Пройтися, подихати свіжим повітрям. Може якого гриба знайдемо. Це надає натхнення, здоров'я. Прогулятися по лісі – взагалі чудово", – додає він.

Чоловік більшу частину життя пропрацював підприємцем у роздрібній торгівлі. Після пересадки намагається фізично себе не навантажувати, але на авто їздить постійно.

"Маємо два студенти – донька в Києві вчиться, в університеті. А син – в Рівному, в технічному коледжі. Так що мусимо працювати", – каже Сергій.

Після операції Сергію доводиться приймати чимало ліків, а імуносупресивну терапію він повинен проходити впродовж всього життя. Гроші на неї виділяє міська рада.

"Ще треба аналізи робити дороговартісні, питання стоїть про біопсію. Коштує немалих грошей, треба звертатися чи в обласну раду, чи куди", – додає він.

Донором серця для Сергія став 39-річний рівнянин Назара Тополюка. Чоловік підтримує зв'язок з його родичами і навесні їздив до них.

"Скільки буду жити – буду вдячний їм. Ми з ними перебуваємо на зв'язку, спілкуємося. Обмінюємося думками про життя. Був я на могилі донора Назара. Я йому віддав шану, подякував йому, якщо можна так сказати, за наданий мені шанс жити", – сказав Сергій.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як почувається хлопчик, якому вперше в Україні пересадили серце.

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