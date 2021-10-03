Подзвонив у двері і забіг в квартиру: у Дніпрі погоня за автовикрадачем отримала несподіваний фінал (фото)

Подзвонив у двері і забіг в квартиру: у Дніпрі погоня за автовикрадачем отримала несподіваний фінал (фото)

Чоловік з пістолетом забіг до чужої квартири і закрився в туалеті.

У Дніпрі чоловік на викраденому автомобілі намагався втекти від правоохоронців і ледь не збив пішохода. Коли сховатися від копів на авто виявилося неможливо, громадянин спробував втекти. Але і цього у нього не вийшло зробити.

Про це повідомили в пресслужбі патрульної поліції області.

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Як з'ясувалося, інцидент стався в Соборному районі міста. Там чоловік намагався викрасти автомобіль Audi. Коли правоохоронці отримали інформацію про транспортний засіб, вони змогли відстежити його по камерам "Безпечне місто".

“Поліцейські встановили, що вказаний транспортний засіб рухається Соборним районом. Патрульні виявили вказаний автомобіль і подали водієві вимогу про зупинку за допомоги спецсигналів та гучномовця. Втім, кермувальник не відреагував, а навпаки пришвидшився, намагаючись зникнути з поля зору охоронців порядку. Згодом автомобіль заблокували на вулиці Високовольтній. Але водій вибіг із автомобіля і почав тікати”, — розповіли в пресслужбі патрульної поліції.

Громадянин забіг в дім на вулиці Абхазькій, подзвонив в одну з квартир, а коли йому відкрили — увірвався в приміщення і закрився в туалеті.

“Під час поверхневої перевірки у 25-річного громадянина виявили ключі від автомобіля Audi, предмет, схожий на пістолет, посвідчення водія, яке йому не належить. На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу для з'ясування всіх обставин події”, — додали в патрульній поліції області.

Нагадаємо, що у Польщі п'яні українці на авто влаштували гонитву із поліцією: коли їх наздогнали, то намагались тікати пішки.

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