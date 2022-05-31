Подзвонив у двері та облив бензином: у Харкові чоловік намагався спалити сусідку

Подзвонив у двері та облив бензином: у Харкові чоловік намагався спалити сусідку

Потерпіла швидко зреагувала та встигла вибігти на вулицю.

У Харкові п'яний чоловік подзвонив у двері до сусідки, а коли вона відкрила - облив бензином та намагався підпалити. Пригода сталася 8 квітня у Немишлянському районі.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Нападник взяв із собою дволітрову пляшку з бензином та запальничку. Потерпіла швидко зреагувала та встигла вибігти на вулицю.

На галас вийшов чоловік потерпілої та став виштовхувати сусіда, однак він встиг розлити бензин на підлогу та підпалити її, чим спричинив пожежу в приміщенні.

Наразі зловмисник перебуває під вартою.

Нагадаємо, у селі Цупівка Харківської області колишній поліцейський катував цивільних мешканців разом із російськими окупантами.

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