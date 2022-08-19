Поетапна демілітаризація і деокупація: Данілов зробив заяву щодо Криму

Секретар РНБО зазначив, що кримські колаборанти і зрадники можуть пом'якшити собі вирок, надавши СБУ цінну інформацію про російські військові об'єкти та їхню техніку на півострові.

Питання поетапної демілітаризація тимчасово окупованого Криму з подальшою його деокупацією стоїть на порядку денному.

Про це заявив секретар РНБО України Олексій Данілов у Twitter.

"Крим є суверенною територією України. На порядку денному стоїть питання поетапної демілітаризації цієї території з подальшою її деокупацією", - написав він.

Також Данілов зазначив, що кримські колаборанти та зрадники можуть пом’якшити собі вирок, надавши цінну інформацію СБУ про російські військові об’єкти та їхню техніку на території Криму. Після написаного він прикріпив посилання на Telegram-канал Служби безпеки України.

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