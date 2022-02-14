Пофарбували воду в рожевий: на Запоріжжі рятувальник в День закоханих зробив сюрприз вагітній дружині (фото, відео)

Пофарбували воду в рожевий: на Запоріжжі рятувальник в День закоханих зробив сюрприз вагітній дружині (фото, відео)

Рятувальник вирішив організувати святкування у пожежній частині.

Рятувальник Олександр Смірнов разом із своєю дружиною Іриною в День закоханих оригінально дізнались про стать своєю майбутньої дитини.

Про це повідомили в ДСНС у Запорізькій області.

У 2021 році Олександр та Ірина одружились. А цього року вони чекають на народження дитини.

"В умовах сьогодення популярності набули гендерні вечірки, під час яких майбутні батьки дізнаються стать дитини. Вони заздалегідь просять під час прийому у лікаря не розголошувати стать малечі, а написати на папері та передати людині, яка організує захід", - йдеться у повідомленні.

ДСНС у Запорізькій області

Рятувальник вирішив зробити сюрприз дружині та організував святкування у пожежній частині. У цьому йому допомогли колеги.

ДСНС у Запорізькій області

"Для того, щоб майбутні батьки дізналися стать своєї дитини, воду у пожежній цистерні заздалегідь зафарбували у відповідний колір. Молоді батьки випустили воду із пожежного ствола і побачили, що вона рожева. Лікарі передали подружжю медичний висновок і підтвердили, що Олександр та Ірина чекають на дівчинку", - повідомили в ДСНС Запорізької області.

Пару також прийшли привітати рідні та колеги.

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