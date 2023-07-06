"Погана Україна та подвиги дідів": Росія посилює пропаганду на окупованій Херсонщині

Російські загарбники посилюють пропаганду на окупованих територіях Херсонської області, щоб підвищити лояльність цивільних до окупантів.

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Аналіз інформаційного простору ТОТ Херсонської області вказує на те, що російське військово-політичне керівництво збільшує кількість матеріалів пропагандистського змісту, спрямованих на місцеве населення, з метою посилення лояльності до окупаційної адміністрації", - йдеться у повідомленні.

Загарбники просувають у виданнях та месенджерах наступні наративи:

російське керівництво сприяє підвищенню рівня життя мешканців регіону;

економічний форум у Санкт-Петербурзі продемонстрував сильні сторони Херсонської області та сприятиме тісній інтеграції регіону в РФ;

російські вищі навчальні заклади готові приймати абітурієнтів із Херсонської області;

Україна відмовилася від історичного минулого та нехтує славою "дідів".

Також у ЦНС повідомили, що на Донеччині зростає невдоволення серед людей, які погодилися на виїзд до Росії. Люди, яких окупанти вивезли до РФ, не мають доступу до соціальних виплат, ринку праці, а також послуг сфери охорони здоров’я. Людей заставляють брати російське громадянство, в іншому разі вони не мають права користуватися будь-якими послугами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в магазинах окупованої Донеччини почав з’являтися спрей "проти НАТОвських комарів".

Крім того, ми раніше інформували, що російські пропагандисти поширили фото відомого українського телеведучого та журналіста Романа Вінтоніва, який служить у ЗСУ, під виглядом "іноземного найманця".

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