"Погані поради" Зеленському: в ОПУ відреагували на заяву польської влади

В інфопросторі активно обговорюється заява польської влади про "погані поради" українському лідеру. Завжди є люди, які погано можуть підказувати. Але тут варто правильно розставити акценти.

Про це в ефірі телемарафону сказав Михайло Подоляк.

Росія хоче розсварити нас із союзниками

Як наголошує радник, про відносини між Україною та Польщею ми вже неодноразово казали. На його думку, це питання діалогу.

"Безумовно, одна справа – це пріоритет війни, і тут ми разом із Польщею є союзниками, які будуть у цій війні до кінця, тому що це набагато більший ризик, який генерує Російська Федерація, і для нас, і для Польщі", – наголосив Подоляк.

Щодо захисту національних економічних інтересів, весь Європейський Союз – це величезна низка різних торговельних таких маленьких війн. "Я тут не бачу нічого, що було б таким фатальним", – стверджує Подоляк.

Безумовно, не останню роль відіграє політична кампанія, яка сьогодні є в Польщі. Там мають вести свою кампанію так, як вважають за необхідне.

"Президент говорить про те, що будь-які внутрішні конфлікти якраз і не треба масштабувати, я маю на увазі серед наших союзників, серед проукраїнської коаліції. Тому що це грає винятково на користь Російської Федерації, яка і хоче вкладатися грошима в те, щоб нас розсварити", – підсумував Подоляк.

Нагадаємо, керівник Офісу з питань міжнародної політики в адміністрації польського президента Марчин Пшидач заявив, що виступ президента Володимира Зеленського в ООН викликав критичну реакцію не лише Польщі, а й інших держав. На його думку, в оточенні українського лідера є люди, які дають погані поради.

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