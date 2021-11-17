Погано почищені зуби і захворювання ротової порожнини підвищують ризик ускладнень COVID-19 - науковці

Агресивні бактерії з ротової порожнини можуть потрапити у кровообіг, оселятись в різних органах і підвищувати рівень запалення.

Погана гігієна і захворювання ротової порожнини можуть призвести до ускладнень COVID-19 у випадку зараження коронавірусом.

Науковці провели дослідження, яке показало, що пацієнти з коронавірусною хворобою, які також мають захворювання ясен, у 3,5 рази частіше потрапляють до реанімації, ніж ті, у кого ясна здорові, пише The Conversation.

Також люди з парадонтитом у 4,5 рази частіше потребують апарату штучної вентиляції легень і в 9 разів частіше помирають від COVID-19.

Такий зв'язок із поганим станом ротової порожнини і складним перебігом COVID-19 пояснюють тим, що коли людина довго не доглядає за здоров'ям ясен і зубів, то це призводить до дисбактеріозу. У такому випадку бактерії в ротовій порожнині переходять із спокійного стану в агресивний. Вони призводять до захворювання ясен та можуть потрапляти в кровотік і циркулювати по тілу й оселятися в різних органах, підвищуючи рівень запалення, і з часом сприяти різноманітним специфічним і хронічним станам.

Окрім цього, пацієнти з важкою формою COVID-19 мають підвищений рівень специфічного маркера запалення (так званого CRP). У деяких хворих розвивається "цитокіновий шторм" - бурхлива реакція імунітету на вірус, під час якої організм починає знищувати себе сам.

Дослідження свідчать, що люди з поганим станом ротової порожнини також іноді мають підвищений рівень CRP і цитокінів – це свідчить про те, що захворювання ясен може спровокувати ту ж саму імунну відповідь, що і COVID-19, хоча і меншою мірою.

Тож, якщо обидва захворювання зустрічаються одночасно, коли в крові циркулюють і COVID-19, і агресивні бактерії ротової порожнини, разом вони можуть схилити імунну відповідь до шкоди власним тканинам організму, що призведе до гірших наслідків.

Ще одним ризиком, є бактеріальні інфекції. Вони часто зустрічаються у людей з COVID-19 та іншими тяжким захворюванням.

Якщо гігієна порожнини рота погана, це може підвищити ризик інфекції більш агресивними бактеріями в ротовій порожнині, які потім можуть потрапити в дихальні шляхи та легені. Саме тому дуже важливо дбати про стан своїх ясен та зубів.

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