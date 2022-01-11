Погіршення погоди: рятувальники попередили про небезпеку на дорогах та в горах

Погіршення погоди: рятувальники попередили про небезпеку на дорогах та в горах

Опадів не передбачається.

Рятувальники попередили про негоду в Україні: на дорогах ожеледиця, а в горах - загроза сходження лавин.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

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Сьогодні, 11 січня, і завтра, 12 січня, на дорогах країни, ожеледиця. Омине хіба крім південну частину країни. У Київській області та у столиці 10-12 січня на дорогах ожеледиця. Йдеться про І рівень небезпечності - жовтий.

Крім того, на високогір’ї східної частини Закарпатської області зберігається значна сніголавинна небезпека. Попереджають про 3 рівень.

Як повідомлялося, у вівторок, 11 січня, на території України буде морозно. В Україні без істотних опадів. Буде хмароно. На дорогах більшості областей ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень 2-7° морозу. У Карпатах 7-12° морозу. У південно-східній частині від 3° морозу до 2° тепла.

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