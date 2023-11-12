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Погіршення погоди в Україні та смерть водія на кордоні з Польщею: головні новини ночі 12 листопада 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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Час на прочитання
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Погіршення погоди в Україні та смерть водія на кордоні з Польщею: головні новини ночі 12 листопада 2023 року

В Україні очікують на погіршення погоди / Фото: Pexels

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 12 листопада 2023 року: 

  • В Україні погіршиться погода: у ДСНС нагадали правила поведінки Читати далі –>
  • На Прикарпатті очікують погіршення погоди: місцевих жителів та туристів закликають утриматися від походів в гори Читати далі –>
  • У вантажівці перед пунктом пропуску помер український водій, який очікував на перетин кордону з Польщею Читати далі –>
  • Експерт пояснив, чому вибухи в Києві було чутно до початку тривоги Читати далі –>
  • Стало відомо, скільки в Україні переселенців Читати далі –>

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Перегляди
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