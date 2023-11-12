Погіршення погоди в Україні та смерть водія на кордоні з Польщею: головні новини ночі 12 листопада 2023 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
Головні новини ночі 12 листопада 2023 року:
- В Україні погіршиться погода: у ДСНС нагадали правила поведінки Читати далі –>
- На Прикарпатті очікують погіршення погоди: місцевих жителів та туристів закликають утриматися від походів в гори Читати далі –>
- У вантажівці перед пунктом пропуску помер український водій, який очікував на перетин кордону з Польщею Читати далі –>
- Експерт пояснив, чому вибухи в Києві було чутно до початку тривоги Читати далі –>
- Стало відомо, скільки в Україні переселенців Читати далі –>
Читайте також: