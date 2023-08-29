Погода 30 серпня: які регіони заллє дощами, а де досі тримається спека

В середу, 30 серпня, в Україні буде спекотна погода. Втім, у західних регіонах будуть дощі та грози.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

На заході дощитиме і вдень, і вночі. Місцями будуть грози, а також град і шквали 15-20 м/с. Короткочасний дощ прогнозують у Житомирській, Вінницькій та Одеській областях. На решті території України - без опадів.

В більшості областей вночі температура повітря становитиме 17-22° тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть 28-33° вище нуля.

У західних областях буде свіжіше: вночі +15-20°, а в денну пору - +23-28°. Комфортну прохолоду синоптики обіцяють також у східних областях: вночі +11-16°, вдень +24-29°.

Прогноз погоди в Україні на 30 серпня / Фото: Укргідрометцентр

Штормове попередження

Синоптики оголосили І рівень небезпечності в західних областях країни.



"30 серпня в західних областях грози, вдень значні дощі, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Погода в Києві

На Київщині 30 серпня буде мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Через високу температуру повітря 30-31 серпня в області оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Температура повітря в Київській області вночі становитиме +12-17°, вдень підніметься до +23-28°. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 20-22° тепла, а вдень повітря прогріється до 31-33° вище нуля.

Нагадаємо, синоптики дали перший прогноз, якою буде осінь в Україні. Зокрема, синоптикиня Віра Балабух повідомляє, що в першій половині вересня на значній території країни ще зберігатиметься літня погода.

Читайте також: