"Погода дуже на любителя": синоптикиня дала прогноз на вихідні

Синоптикиня Діденко попередила українців про похолодання.
У суботу, 23 листопада, на українців чекатиме похмура погода з дощем та мокрим снігом.
Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.
" У суботу вологи в Україні вистачатиме. Сніг, мокрий сніг, дощ. Вдень 23 листопада основна частина опадів припаде на Лівобережжя, а захід та північ звільнятимуться від снігу чи дощу", – розповіла Діденко.
Натомість у неділю, 24 листопада в Україні повсюди буде сухо, лише на сході затримаються опади.
Температура повітря і вночі, і вдень в Україні сягатиме близько нуля. Лише на півдні вдень у суботу температура становитиме +4+9, а на сході навіть +9+15 градусів.
Погода у Києві на вихідних
У Києві 23 листопада очікується мокрий сніг, 24 листопада – без опадів. Вночі 0-2 морозу, вдень 0-2 градуси тепла.
Раніше метеорологиня розповіла, чи зникнуть зими в Україні.
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