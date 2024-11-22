"Погода дуже на любителя": синоптикиня дала прогноз на вихідні

У суботу, 23 листопада, на українців чекатиме похмура погода з дощем та мокрим снігом.

Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

" У суботу вологи в Україні вистачатиме. Сніг, мокрий сніг, дощ. Вдень 23 листопада основна частина опадів припаде на Лівобережжя, а захід та північ звільнятимуться від снігу чи дощу", – розповіла Діденко.

Натомість у неділю, 24 листопада в Україні повсюди буде сухо, лише на сході затримаються опади.

Температура повітря і вночі, і вдень в Україні сягатиме близько нуля. Лише на півдні вдень у суботу температура становитиме +4+9, а на сході навіть +9+15 градусів.

Погода у Києві на вихідних

У Києві 23 листопада очікується мокрий сніг, 24 листопада – без опадів. Вночі 0-2 морозу, вдень 0-2 градуси тепла.

Раніше метеорологиня розповіла, чи зникнуть зими в Україні.

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