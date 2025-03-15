Погода на 16 березня: які регіони України накриє негода 

У неділю, 16 березня, похолодання в Україні триватиме, однак не скрізь.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"На півдні та південному сході 16 березня триматиметься ще тепла погода з температурою повітря +15+22 градуси. У центрі вже явно холодніша погода, +5+9 градусів, на Дніпропетровщині та Полтавщині завтра ще +9+13 градусів", - написала вона.

У західних та північних областях протягом дня очікується +3+7 градусів.

Вітер переважно північно-східний, помірний, лише в Криму на в Приазов'ї пориви південно-західного вітру будуть сильними, до штормових 15-20 метрів за секунду.

"Через діяльність атмосферного фронту, який сьогодні проходить територією України, у неділю дощі пройдуть у центральних областях, на півдні та сході. Дощ, ймовірно, при нижчій температурі повітря, змішуватиметься із мокрим снігом", - зазначила вона.

Погода у Києві

У Києві в неділю дощ із мокрим снігом можливий вночі. Вітер буде північний, невеликий або помірний. Холодно: вночі у столиці 0-2 градуси морози, завтра вдень +3+5 градусів.

Холодна погода триватиме на тижні, 17-18 березня похолоднішає також на сході та півдні України.

Раніше синоптики повідомили, що березень готує погодні сюрпризи для українців. Більше про це читайте у новині.

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