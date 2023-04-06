Погода на Благовіщення: коли чекати на потепління – прогноз від синоптикині Наталки Діденко

Діденко розповіла, коли до України повернеться тепло.

Синоптикиня Наталя Діденко розповіла, якою буде погода в Україні завтра, 7 квітня.

Про це вона написала у Facebook.

За словами Діденко, вдень у більшості областей очікується +9+13 градусів.

На сході знову найтепліше – +12+18. На заході холод ще триматиметься +5+9 градусів. В прикарпатських областях може бути ще холодніше.

Опади

Дощі пройдуть у східній частині, на Запоріжжі, у Дніпрі з районами, на Полтавщині, Сумщині, Чернігівщині та Київщині.

А також дощ, місцями з мокрим снігом очікується на Закарпатті, Львівщині, Івано-Франківщині, у Чернівецькій області.

У решті областей завтра – без опадів.

Київ

У Києві 7 квітня протягом дня очікується +10 градусів, очікується невеликий дощ.

"Надалі такий температурний розподіл втримається, потроху підтягуючи градуси вгору. На заході холод відступить вже на наступному тижні", – зазначила Діденко.

Раніше синоптик повідомив, коли до України прийде справжня весна.

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