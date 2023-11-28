Погода на грудень 2023 року: синоптикиня розповіла, чим здивує початок зими

Звісно, будуть і періоди похолодання, але все ж плюсові значення переважатимуть.

Перший місяць зими в Украні може виявитися теплішим за норму.

Про це повідомила синоптикиня "Укргідрометцентру" Наталія Птуха в етері телемарафону.

"На початку грудня ми очікуємо, що до південних областей буде більше заходити тепле повітря. По південних областях 1-2 грудня очікуємо вище 10 градусів тепла. Середньомісячна температура для грудня очікується на 1-1,5 градуса вище від кліматичної норми. Опади очікуються в межах норми", - сказала вона.

Якщо говорити про першу декаду грудня, то сніговий покрив може бути в західних областях - Львівська, Волинська і Рівненська, і на північному кордоні України.

"Поки що циклони, які зараз пройшли і якого очікуємо в середу, на вихідні буде також фронтальна система пролягати через територію України, трохи додасться сніг у західних і північних областях. Тому цей сніговий покрив поки що буде залишатися. Після 3 грудня буде більш спокійна ситуація, переважатиме поле підвищеного тиску, антициклон на території України. Він спричинить певне зниження температури в більшості областей. Плюси ще по півдню залишатимуться, але решта територій буде в мінусі. Тому очікуємо, що принаймні в першій декаді грудня на заході, в Карпатах і на північному кордоні сніговий покрив буде залишатися", - зазначила вона.

Раніше стало відомо, що до України йде новий циклон. Якою буде погода - читайте в новині.

Нагадаємо, в Україні триває потужна негода, яка вдарила переважно по південних регіонах. У низці областей оголосили помаранчевий рівень небезпеки.

На 14 автодорогах перекрито рух транспорту, в 16 областях знеструмлені населені пункти, повідомляє ДСНС. За останніми даними, жертвами негоди стали 10 осіб.

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