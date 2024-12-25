Погода на Новий рік: синоптикиня розповіла чи очікувати українцям снігу та морозу

До кінця грудня погода в Україні буде переважно без опадів, а температура триматиметься близько нульової позначки термометра. Така ж погода, скоріш за все, буде й у новорічну ніч — снігу у більшості регіонів чекати не варто.

Про це розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха в ефірі "Громадського радіо".

Синоптикиня уточнила, що на півдні країни у новорічну ніч буде ще тепліше. Також найближчими тижнями погода не обіцяє різких змін чи сюрпризів.

"Єдине: після 27 грудня на територію України більше буде впливати антициклон, поле підвищеного тиску. Це означає, що можуть бути прояснення. І, звичайно, якщо прояснення, особливо в нічні години, то немає хмар, і тепло, яке вдень хоч трошки було накопичене, інтенсивніше буде вивільнятися. Тому нічні температури можуть бути трошечки нижчими. Це буквально на кілька градусів до невеликих морозів. Але, знову ж таки, якихось різких надходжень холоду ми зараз не очікуємо", — зазначила Птуха.

За словами синоптикині, останні кілька днів року завдяки антициклону пройдуть без опадів. 31 грудня антициклон почне слабшати й з північного заходу почнуть надходити більш холодні повітряні потоки. Але інтенсивних атмосферних фронтів та хвиль холоду синоптики не очікують.

"Звичайно, сніг є в Карпатах. Там він і зараз є, і буде утримуватися. Можливо, буде сніг по деяких західних областях. Але, знову ж таки, покрив його нетривкий, з прогалинами, й висота практично мінімальна", — зазначила Птуха.

Вона додала, що цього року, як і кілька попередніх років, зима в Україні теплою: температура буде здебільшого коливатись близько нуля, періодичні морози будуть незначними та нетривалими, а подекуди взагалі чергуватимуться з плюсовими показниками.

"Звичайно, це абсолютно не скасовує того, що можуть бути затоки холоду, буквально на кілька днів", — зауважила Наталія Птуха.

Нагадаємо, через вплив південного циклону на Різдво, 25 грудня, погода в Україні буде різною. В навколокарпатських областях сніжитиме, а в південній частині країни буде дощ.

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