Погода на Покрову Пресвятої Богородиці: синоптикиня попередила українців про затяжні дощі

Погода на Покрову Пресвятої Богородиці: синоптикиня попередила українців про затяжні дощі

Погода в Україні наступного тижня кардинально зміниться.

Погода в Україні на Покрову Пресвятої Богородиці, яку святкуємо 14 жовтня, буде дощовою. До країни наступного тижня зайдуть південно-західні вологі атмосферні фронти.

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

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За даними Діденко, дощі литимуть в Україні від 12 до 15 вересня. Натомість поточного тижня в областях буде сухо і тепло. Температура повітря залишається в теперішніх межах: вночі +2+9 градусів, місцями заморозки (виняток - Закарпаття та значна частина Півдня), вдень потепліє до +11+15, на Заході до +13+18 градусів.

"Суху диктатуру північного антициклону перервуть південно-західні вологі атмосферні фронти вже на наступному тижні. Україною покружляють непогані дощі навколо Покрови - впродовж 12-15 жовтня. Тому постарайтесь встигнути все нагальне зробити, що потребує вулиці та свіжого повітря, до дощів", - зауважила вона.

Раніше народний синоптик Леонід Горбань заявив, що цьогорічні перші заморозки і сніг в Україні слід очікувати вже в другій половині жовтня.

Тим часом, в Укргідрометцентрі розповіли, до якої зими готуватися українцям.

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