Погода на понеділок, 22 січня: небезпечні метеорологічні явища та мороз до мінус 17°

Синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 22 січня.

В Україні у понеділок, 22 січня будуть небезпечні метеорологічні явища. Синоптики попередили про I рівень небезпечності.

Про це пише "Укргідрометцентр".

Так, 22 січня на дорогах України, окрім південної частини, буде ожеледиця. Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

В Україні буде мінлива хмарність, без опадів. У північно-східній частині вночі та вранці місцями туман.

Вітер у східних та південних областях північно-східний, 5-10 м/с, на решті території південний 7-12 м/с, у західних та північних областях вдень місцями пориви 15-18 м/с.

Температура вночі 4-9° морозу, у північно-східній частині 12-17° морозу, у Криму та на узбережжі морів від 0-5° морозу; вдень 1-6° морозу, у південних та західних областях близько 0°.

Погода у Києві та області

У Києві 22 січня не буде опадів. На дорогах ожеледиця. Вночі 5-7° морозу, вдень 1-3° морозу. Вітер південний, 7-12 м/с.

По області місцями пориви вітру 15-18 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, вдень 1-6° морозу.

Нагадаємо, синоптики розповіли, чи будуть ще сильні морози в Україні.

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