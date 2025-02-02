Погода на понеділок, 3 лютого: в яких областях очікується значне похолодання

У понеділок, 3 лютого, в Україні очікується вночі 0-4 градуси морозу, вдень від 2 морозу до 3 градусів тепла.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Через діяльність атмосферних фронтів у більшості областей 3 лютого періодично випадатиме невеликий сніг", - написала вона.

У південній частині України та на південному сході сніг та мокрий сніг будуть помірними, можливе налипання мокрого снігу, ускладнення ситуації на дорогах.

Опади на півдні України в окремих районах досягатимуть сильних значень, у Криму завтра вдень очікується сильний дощ.

Вітер в Україні переважно північно-західний, помірний, у західних областях можливі пориви до 15-20 метрів за секунду.

Погода у Києві

У Києві понеділок буде прохолодним, вночі -1-3 градуси, вдень близько нуля. Пройде невеликий сніг. На дорогах міцніє ожеледиця, обережно.

"Надалі, протягом тижня, в Україні похолоднішає ще на кілька градусів, вночі до 3-8 морозу, вдень до 3 морозу - 2 тепла", - додала синоптикиня.

Раніше синоптики дали прогноз на лютий. Якою буде погода в останній місяць зими читайте у новині.

Читайте також: