Погода на Різдво: чи будуть в Україні сніг і мороз 25 грудня

Через вплив південного циклону на Різдво, 25 грудня, погода в Україні буде різною. В навколокарпатських областях сніжитиме, а в південній частині країни буде дощ.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

На решті території України очікується переважно хмарна погода і без опадів. У ніч проти Різдва температура повітря буде в межах 0-4° тепла. В західних областях прохолодніше – 0-3° морозу.

Протягом дня 25 грудня стовпчики термометрів у більшості областей покажуть +1-4°. На заході та крайній півночі температура повітря буде від 2° тепла до 2° морозу. А південних областях тепліше – +4-9°.

У Києві на Різдво опади малоймовірні. Вночі близько 0°, а вдень 0-2° морозу.

Нагадаємо, синоптики розповіли, яких "сюрпризів" очікувати від погоди на різдвяні свята. Зазначається, що від 23 до 29 грудня погода в Україні очікується нестійка, з мінливою хмарністю, туманами й дощами.

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