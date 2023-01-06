Погода на Різдво: до України повернулися морози, місцями - сніг та ожеледиця

На Різдво, 7 січня, в Україні очікується суттєве зниження температури. Також у суботу на дорогах західних областей буде ожеледиця.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Вдень у західних регіонах, в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях хмарно, невеликий сніг, а місцями - з дощем. На решті території буде мінлива хмарність, без опадів. Швидкість вітру становитиме 5-10 м/с.

У східних, Сумській, Полтавській, Чернігівській областях вночі очікують 15-20° морозу, а день 8-13° морозу. На решті території України вночі стовпчики термометрів покажуть 7-12° морозу, а вдень 2-7° морозу. У західних, Вінницькій та Одеській областях вночі буде від 0° до -5°, а вдень від 1° морозу до 4° тепла. Тим часом на Закарпатті та Прикарпатті повітря прогріється до +7°.

Фото: Укргідрометцентр

У Києві та області у суботу, 7 січня, буде мінлива хмарність. Опадів не прогнозують. Вітер північний з переходом на східний, 5-10 м/с.

Синоптики попереджають про суттєве зниження температури. В Київській області вночі буде 7-12° морозу, а вдень 2-7° морозу. У Києві - вночі близько -10°, а вдень від 5° до 7° морозу.

Нагадаємо, синоптикиня Наталія Голеня раніше заявляла, що саме напередодні Різдва до України повернеться морозна та сніжна погода.

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