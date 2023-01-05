Погода на Різдво очікується складна, проте цікава: відома українська синоптикиня попередила про морози

6 січня в Україні синоптична ситуація буде строкатою.

В Україні погода на Різдво буде дощовою, подекуди з мокрим снігом та посиленням північного вітру до штормових значень.

Про це розповіла відома синоптикиня Наталка Діденко.

"Очікується і дощ, і мокрий сніг, і сніг, і налипання мокрого снігу, посилення північного вітру до штормових значень. Складна, проте цікава погода. Мокрий сніг чи сніг найбільш ймовірні на заході, півночі та північному сході України, де температура повітря буде вже значно нижчою. Це господарюватимуть атмосферні фронти північного походження", - зазначила вона.

На другу половину передріздвяного вечора - 6 січня, на Святвечір, основна маса опадів припаде на східні області, центральну частину та південний схід.

Погода на заході, півночі та в центрі буде безопадів.

Періодична швидкість північного вітру сягатиме 15-22 м/сек.

"Холодне повітря завжди важче теплого, тому й прориватиметься із сильними поривами - це нормально, хоча й некомфортно", - зазначила експертка.

Температура повітря завтра, 6 січня, розділиться.

Південь та південний схід, Закарпаття та Чернівецька область ще побудуть порівняно теплими, +3+8 градусів, у більшості областей України - від трьох градусів морозу до трьох тепла.

За інформацією Діденко, найхолодніше буде на Сумщині та Чернігівщині, вдень у межах 3-6 градусів морозу.

"Там, де мокрий сніг, відновиться ожеледиця та ускладниться ситуація на дорогах та тротуарах - водії! візьміть це до уваги", - попередила експертка.

Погода в Києві на Різдво

У Києві 6 січня погода почне також вже відчутно змінюватися - дощ, мокрий сніг, з'явиться ожеледиця на дорогах.

Сильний вітер завіватиме переважно найближчої ночі та завтра вранці. Вдень та на Святвечір вітер угомониться. Температура повітря в столиці найближчої ночі опуститься до нуля, а вдень поповзе далі вниз, очікується -1-3 градусів.

А вже на Святвечір може опуститися до -5-7 градусів.

"Зауважте, будь ласка, що сильний вітер відчутно знижуватиме температуру повітря: якщо, наприклад, буде -3-4 градуси, то за носа й щоки щипатимуть всі -6-9 градусів", - сказала Діденко.

7 січня, на Різдво, морози посиляться, в нічні години впродовж 7-9 січня ймовірні -10-17 градусів, проте переважно на сході, північному сході, в центрі та на півночі України.

Південний захід та західні області України найменше відчують це холодне атмосферне вторгнення.

Така суттєва зміна повітряних мас може викликати загострення судинних недуг, сильні морози - обмороження, значне переохолодження, особливо в наших захисників, які, незважаючи на будь-яку погоду, виконують свій обов'язок. Тому варто поспішити вже сьогодні з передаванням їм якнайкращих і доступних засобів для утеплення, обігріву.

Погода в Україні після Різдва

Надалі, після 10 січня, морози послабнуть, проте все ж на північному сході, сході та півночі України помірні морози ще затримаються - буде нормальна зимова термічна палітра.

"За опадами стежимо разом щодня. Хто варив кутю, хто варитиме, хай вона вдасться і хай своїм вічним смаком об'єднає нас усіх, незважаючи на дати та календарі. Родина, маленька чи велика, відчуття людей, які потребують нашого світла й тепла, допомога, добро й внутрішня сила - ось наша кутя головна, наш Святвечір український. А поки продовжуємо вимітати огидну нечисть з усіх наших осель, реальних та символічних, готуємося і пам'ятаємо, що за нашим спинами - наші славні предки", - зазначила синоптикиня.

Тим часом на заході України тримається тепла погода з дощем.

Над Львовом 5 січня в небі помітили веселку. Водночас у місті спостерігається тепла погода, проте з дощем та вітром.

Додамо, що в Києві погода аналогічна. Там квітнуть дерева. У столиці в січні навіть розцвіли сакури.

Цього року майже в усіх областях Україні метеорологи зафіксували рекордне потепління.

Тим часом у Карпатах добряче захурделило і вдарив мороз: фото туманних гір.

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