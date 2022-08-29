Погода на вересень-2022: яким в Україні буде початок осені

Синоптики прогнозують, що вересень 2022 року буде теплішим, ніж зазвичай.
Температура повітря буде на 1-1,5° вищою за норму.
Про це свідчить прогноз, оприлюднений на сайті Українського гідрометцентру.
Так, середня місячна температура передбачається на рівні 14-19° тепла, в Карпатах 12-13°, що на 1-1,5° вище за норму.
Водночас дещо меншою за норму у вересні буде місячна кількість опадів: 29-60 мм, в Карпатах 76-87 мм.
Нагадаємо, що раніше синоптики попередили про значне похолодання в Україні на початку першого місяця осені. Так, 1-4 вересня в країні очікується зниження температури на 3-7°.
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