Погода на жовтень-2022: яким в Україні буде екватор осені

За прогнозами синоптиків, другий місяць цьогорічної осені буде звичайним.

Погода в Україні у жовтні 2022 року буде близькою до кліматичної норми.

Про це свідчить прогноз, оприлюднений на сайті Українського гідрометцентру.

Так, середня місячна температура передбачається на рівні 5-11° тепла, що близько до норми.

У межах норми буде у жовтні і місячна кількість опадів: 26-58 мм, в Карпатах місцями 68-88 мм.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі спростували фейк щодо прогнозів про надзвичайно сувору зиму.

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