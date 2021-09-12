Погода починає змінюватися: які регіони України на початку тижня накриє грозовими дощами

Погода починає змінюватися: які регіони України на початку тижня накриє грозовими дощами

Деякі регіони України 13 вересня почне заливати осінніми дощами.

Погода в Україні в понеділок, 13 вересня, буде переважно теплою, але місцями прогнозують зливи з грозами.

Про це повідомляють синоптики Укргідрометцентру.

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Очікується, що негода 13 вересня накриє західні регіони, Житомирську область і Київ. Передбачаються опади у вигляді дощів. Як попереджають в Укргідрометцентрі, дощі можуть супроводжуватися грозами.

На решті території сухо. Синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду.

Температура повітря вдень у західних регіонах коливатиметься від 21 до 25 градусів тепла, уночі впаде до 10-12 градусів тепла.

На Сході вдень буде спекотно до +23-27 °C. Опадів не очікується, прогнозують суху і ясну погоду.

У північних регіонах температура повітря становитиме від 24°C до 26°C. На Півдні температура повітря вдень прогріється до +28°C.

У центрі вдень очікується до +24-27°C. У Києві завтра буде хмарно, вдень очікується дощ. Стовпчики термометрів у столиці показуватимуть вдень максимум +26 °C.

Вітер в Україні змінних напрямків, зі швидкістю переважно 5-10 м/с.

Укргідрометцентр

Нагадаємо, раніше народний синоптик Леонід Горбань заявив, що цьогорічні перші заморозки і сніг в Україні слід очікувати вже в другій половині жовтня.

Також народний синоптик дав прогноз погоди на осінь-2021 року.

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