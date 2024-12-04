Погода продовжує вражати: синоптики сказали, коли настане справжня зима

Без дощів та снігу, однак з густими туманами.

Синоптики розповіли, якою буде сьогодні погода в Україні. Кажуть, найближчим часом очікувати суттєвих змін не варто. Однак вже у п’ятницю можливі перші помітні опади.

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Погода 4 грудня

Погода в Україні найближчими днями не планує зазнати суттєвих змін. Атмосфера, відзначаючи нестабільність навколо, вирішила підтримати синоптичну рівновагу, тож 4 грудня можна очікувати схожі умови, як і напередодні. Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, опадів 4 грудня в Україні не буде, проте через тумани буде плохою видимість. Вони замінять дощі, створюючи атмосферу типового хмарного місяця. Вітер буде слабким, південно-східного напрямку.

"Температура повітря знову ж таки особливо не міняється. Протягом дня середи в Україні очікується від 2 морозу до 4 тепла, в Криму +4+6, на півдні Криму до +6+10 градусів."

У Києві 4-го грудня без істотних опадів, вночі -1-3 градуси, вдень близько нуля. Перші якісь більш помітні опади з'являться на Миколая, 6-го грудня.

Коли прийде справжня зима

Тим часом синоптик Ігор Кибальчич каже, що цього року погода у грудні в Україні очікується мінливою. Морози змінюватимуться відлигами, а сніг часто переходитиме в дощ. За його даними, перша декада місяця пройде під впливом малорухомих процесів, проте ближче до середини грудня очікується посилення циклонічної активності, яка охопить більшу частину Європи.

"Це призведе до різких коливань температури, поривчастого вітру та значних опадів у вигляді мокрого снігу й дощу"

У цей період, за його даними, температура повітря перевищить норму приблизно на 2-6 градусів, а потім значно похолоднішає:

"Після 20 грудня прогнозується надходження холодного арктичного повітря із північного заходу, що спричинить похолодання. Однак його сила і тривалість поки що залишаються невизначеними".

Загалом, за його даними, грудень цього року буде класичним перехідним періодом від осені до зими. Однак на півдні та у Криму зимові умови настануть не повною мірою, оскільки середня температура тут буде вищою за 0 °С.

"Попри це, протягом місяця можливі короткочасні періоди морозної погоди. На решті території країни середньомісячна температура очікується в межах -1…-4 °С, а у високогірних районах Карпат - місцями до -5…-7 °С, що відповідає багаторічним нормам"

Погодні рекорди 2024

Нагадаємо, що погода в 2024 році побила всі рекорди. Зміна клімату вплинула і на зміну температури в нашій країні. Експерт з кліматичної політики Євгенія Засядько в інтерв’ю Главреду розповіла, що теплий період в Україні буде збільшуватися. Ми будемо спостерігати скорочення осіннього та весняного періоду, тоді як літо, навпаки, буде збільшуватися.

"Насправді, ці зміни спостерігаються не тільки в Україні, а і по всьому світу. Глобальна температура продовжує підвищується, кожен рік стає більше теплішим за попередні. Тому питання залишається актуальним. Зараз проходять світові кліматичні переговори."

Експерт каже, що про глобальну температуру можна сказати, що вона буде зростати. Але чи буде саме потепління, чи, можливо, наступний рік буде, навпаки, прохолоднішим за попередні – тут вже питання. Скоріше за все, наступного року будуть спостерігатися піки потепління і все одно буде найспекотніше.

"Прояв зміни клімату – це те, що погода стає досить нестабільною. У нас відбуваються різкі зміни погодних умов, температура різко знижується чи підвищується з +45 до +20 градусів протягом декількох днів. Тож будуть як спекотні дні, так і холодні."

Якою буде зима в України 2024-2025

Євгенія Засядько також розповіла, якою ж буде зима в Україні. За її словами, попри глобальне потепління, морози все ж очікуються.

"Насправді за даними науковців нам все одно варто очікувати, що в Україні будуть холодні періоди взимку, тобто менше -15 градусів. Залишатимуться міні сезони, але вони вже не будуть такими, як ми звикли, коли в нас протягом трьох місяців зима, осінь, літо і весна з більш чіткими розподілами температури."

Експерт сподівається, що у нас будуть опади взимку, бо це досить сильно впливає на те, наскільки будуть наповнені річки навесні, адже Україна не є країною, яка найбільш забезпечена водою. Оскільки більшість води ми використовуємо саме з річок, наявність опадів досить сильно впливає на наше життя.

Яка температура буде взимку

Цієї зими середня температура повітря триматиметься на рівні 1-2 градуси вище норми. Вона буде коливатися в межах від +5 до -5 градусів. Загалом, як наголошує метеорологиня Віра Балабух, підвищення зимових температур є тенденцією останніх десятиліть. Вже стає нормальним, що температурні показники січня наближаються до типових температурних показників листопада.

Водночас, зауважила вона, метеорологи в усьому світі говорять про ризик для цієї зими через маловивчене явище - різке стратосферне потепління. Так, від цього та ряду інших факторів залежатиме те, чи прориватиметься до України арктичне повітря.

Про те, що зима в Україні не буде занадто суворою, розповідала і речниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха. Експерт зазначила, що про точний прогноз говорити поки що зарано. Водночас можна зробити припущення, зважаючи на тенденції останніх років. Птуха нагадала, що впродовж осіннього періоду, спостерігалася тенденція вищих за кліматичну норму температур.

Що вдягати, аби не мерзнути

Чи не найважливішим правилом для збереження тепла є правильно підібраний одяг. Важливо дотримуватися принципу багатошаровості, тобто одягати одразу кілька речей одну поверх одної. Вони можуть бути набагато тоншими за теплий светр, але прошарки повітря допоможуть зберегти температуру довше. Звичайно, єдиного та універсального правила немає, однак є кілька дієвих порад, які точно допоможуть зігрітися.

Нагадаємо, погода в Україні найближчими днями не планує зазнати суттєвих змін. Атмосфера, відзначаючи нестабільність навколо, вирішила підтримати синоптичну рівновагу, тож 4 грудня можна очікувати схожі умови, як і сьогодні.

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