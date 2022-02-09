Погода різко зміниться: синоптикиня повідомила, чого очікувати українцям

Очікуються дощі, мокрий сніг та вітер.

Погода в Україні наступного тижні зміниться - буде вітряно та почнуться опади.

Про це повідомила заступниця начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, пишуть "Факти".

За її даними, погода стрімко погіршиться після 16 лютого, до того серйозних опадів не передбачається.

"У період від 14 до 16 лютого очікується поле високого тиску, який визначатиме погоду без опадів. А ось 17-18 лютого очікується швидке переміщення атмосферних фронтів з північного заходу на південний схід України, вони принесуть сильний вітер, а також опади - мокрий сніг та дощ", - сказала вона.

Голеня уточнила, що температура коливатиметься ночами від 0 до 6 градусів морозу, вдень буде +1°...+7°, а на заході країни, на Одещині та в Криму потеплішає до +10°.

Нагадаємо, у Карпатах 9 лютого на одній з найвищих вершин, горі Піп Іван Чорногірський, температура повітря опустилася до -10° С.

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