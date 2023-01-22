Погода у перший робочий день тижня: синоптики надали прогноз на 23 січня (карта)

Чи чекати на похолодання?

Прогноз погоди для всіх областей України на понеділок, 23 січня, сприятливий.

У перший робочий день тижня синоптики обіцяють хмарність, але з проясненнями. А головне, морозів не передбачається.

Такий прогноз надав Український гідрометеорологічний центр.

Український гідрометеорологічний центр

Окрім того, що ні снігу, ні дощів у понеділок не буде, на Карпати опуститься туман.

Вночі та вранці синоптики закликають бути обережними на дорогах.

Вітер 232 січня буде переважно східний, 5-10 м/с, а в Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі та вдень в західних областях 0-5° тепла, вдень на Закарпатті 7-12°. На решті території України передбачається від 3° тепла до 2° морозу.

У східних українських областях 23 січня вночі очікують 1-6° морозу.

Додамо, що початок лютого в Україні буде морозним. За словами народного синоптика, до 5-7 лютого очікуємо на прохолодний характер погоди.

Також нагадаємо, що в Карпатах все ще лежить сніг.

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