Погода у Страсну П'ятницю та на Великдень: коли перестане дощити – прогноз від синоптикині Наталки Діденко

За словами Діденко, про тривалий період без дощів поки що, за попередніми прогнозами, не йдеться

Синоптикиня Наталя Діденко розповіла, якою буде погода в Україні у Страсну П'ятницю, 13 квітня, та на Великдень.

Про це вона написала у Facebook.

За словами Діденко, Велика П'ятниця буде в Україні "синоптично неоднорідною".

Весняне тепло охопить західні області, більшість півдня (окрім Запоріжжя) та частину центральних областей. Температура повітря протягом дня сягатиме +15+20 градусів тепла.

Найхолодніше буде у північній і східній частині країни, а також на Полтавщині. Вдень градисники термометра сягатимуть +8+11 градусів.

14 квітня помірні дощі пройдуть у східних областях, у більшості областей України – місцями невеликі дощі.

У західній частині України переважатиме суха погода. Лише ввечері у п'ятницю на Закарпатті прогнозують дощ.

Погода у Києві

У Києві завтра, 14 квітня, впродовж дня температура повітря становитиме +9+11 градусів.

"Буде переважно хмарно, місцями ймовірний невеликий дощ. У суботу в столиці буде ще холодніше. А в неділю, на Великдень, трохи потепліє, але не без дощу", – каже Діденко.

За її словами, відчутніше тепло прийде у вівторок, 18 квітня.

"Найближчими днями про стабільний антициклон над Україною, про тривалий період без дощів поки що, за попередніми прогнозами, не йдеться", – підсумувала синоптикиня.

Раніше синоптик повідомив, коли до України прийде справжня весна.

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