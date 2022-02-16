Через сонячну і теплу погоду в Карпатах можливе сходження лавин

Попереджають про третій і четвертий рівні небезпеки.
У Карпатах через нестабільний сніговий покрив і відлигу очікується сходження лавин.
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
Зазначається, що значна сніголавинна небезпека буде спостерігатися 16-17 лютого.
Так, у середу сходження лавин можливе у горах Прикарпаття і Буковини. Рятувальники попереджають про третій рівень небезпеки.
Вже завтра, 17 лютого, через опади і відлигу на високогір’ї Закарпаття, Буковини і в горах Львівської областей очікується значна сніголавинна небезпека - це третій рівень. Натомість у горах Iвано-Франкiвської області – висока сніголавинна небезпека - до четвертого рівня.
Нагадаємо, синоптики повідомляли, що сонячна погода в Україні протримається ще 16 лютого, а вже від 17-го підуть дощі. Очікується, що опади будуть по всій території України, проте температура залишатиметься плюсовою.
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