Через сонячну і теплу погоду в Карпатах можливе сходження лавин

Через сонячну і теплу погоду в Карпатах можливе сходження лавин

Попереджають про третій і четвертий рівні небезпеки.

У Карпатах через нестабільний сніговий покрив і відлигу очікується сходження лавин.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Також читайте На Закарпатті стався зсув снігу разом із камінням

Зазначається, що значна сніголавинна небезпека буде спостерігатися 16-17 лютого.

Так, у середу сходження лавин можливе у горах Прикарпаття і Буковини. Рятувальники попереджають про третій рівень небезпеки.

Вже завтра, 17 лютого, через опади і відлигу на високогір’ї Закарпаття, Буковини і в горах Львівської областей очікується значна сніголавинна небезпека - це третій рівень. Натомість у горах Iвано-Франкiвської області – висока сніголавинна небезпека - до четвертого рівня.

Нагадаємо, синоптики повідомляли, що сонячна погода в Україні протримається ще 16 лютого, а вже від 17-го підуть дощі. Очікується, що опади будуть по всій території України, проте температура залишатиметься плюсовою.

Читайте також: