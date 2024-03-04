Погода в перший тиждень березня: у всіх областях України вдарять морози до -10

Від 4 до 10 березня в Україні температура повітря поступово знизиться через надходження холодного повітря з північних регіонів Європи. Очікується до -10°С градусів в усіх областях.

Про це повідомляє Meteoprog з посиланням на метеоролога Ігоря Кібальчича.

Погода на тиждень

4 березня у західних областях невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом. На решті території країни без опадів. У південних областях та на Закарпатті місцями туман. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -3...+2 °С, вдень +5...+10 °С. У південних та західних областях вночі +2…+7 °С, вдень +9…+14 °С.

5 березня на крайньому заході та у Карпатах очікується невеликий дощ, у решти областей України без істотних опадів. Вітер східної чверті, 5-10 м/с. Вночі від -2 до +3 °С, вдень +5...+10 °С. У південних та західних областях вночі +2…+7 °С, вдень +9…+14 °С.

6 березня у східних, місцями центральних областях та у Карпатах очікуються невеликі опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу. На решті території країни без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, часом поривчастий. Температура повітря вночі -3...+2 °С, вдень +3...+8 °С. У Криму, в Одеській області та на Закарпатті +8…+13 °С, на півночі Лівобережжя -1…+4 °С.

7 березня синоптик прогнозує, що в Україні суттєвих опадів не буде. Вночі у Криму та на крайньому сході можливий невеликий мокрий сніг. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 °С, вдень +3...+8 °С. У північно-східних областях вночі -5...-10 °С, вдень близько 0 °С.

8 березня в Україні очікується погода без істотних опадів. Вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -1...-6 °С, вдень +3...+8 °С. У східних та північних областях вночі -4...-9 °С, вдень -2...+3 °С.

9 березня обіцяє мінливу хмарність без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -1...-6 °С, на сході місцями до -10 °С, вдень +3…+8 °С, у західній частині місцями +10…+12 °С.

10 березня опадів на території України не прогнозується. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с, у західній частині південний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 °С, вдень +4...+9 °С, у західних областях +10...+13 °С.

Яка погода буде в перший весняний місяць, читайте в новині.

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